Bürgermeister Hugger neuer Vizechef der Inter-ETS

Nach der Corona-Zwangspause konnte wieder eine reguläre Hauptversammlung des seit 1979 bestehenden Fördervereins der Kreis-Berufsschule durchgeführt werden. Der Verband wurde als Nachfolgeorganisation des ehemaligen Berufsschulverbandes Spaichingen ins Leben gerufen, nachdem die Schulträgerschaft an den Landkreis übergegangen war.

Der Zusammenschluss der nördlichen Gemeinden wollte damit ein Zeichen setzen, dass man den Standort der Berufsschule nicht kampflos aufgeben wollte, zumal in den achtziger Jahren bei den zurückgehenden Schülerzahlen das endgültige „Aus“ der Gewerbeschule drohte. Als die enorm aufblühende Industrie der Raumschaft sich stark für den Erhalt und Ausbau engagierte, führte das zu einer Verdreifachung der Schülerzahlen, neue und moderne Berufsbilder der Zerspantechnik und Mechatronik konnten erfolgreich installiert werden. Nachdem die Existenzgefahr kein beherrschendes Thema mehr war, verlagerten sich die Aufgaben des Fördervereins zunehmend auf die materielle und inhaltliche Unterstützung der Bildungsstätte.

Robert Pemsel wickelte die Regularien in den Räumen der Anton-Häring-Akademie in Bubsheim zügig ab. Der erste Vorsitzende berichtete über die Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten in der Antonis-Betriebskantine. Der Mitgliederstand von zurzeit 113 müsse durch eine Werbeoffensive weiter gesteigert werden, forderte der Geschäftsführer der gastgebenden Firma Anton Häring.

„Dieser Förderverein ist etwas Besonderes“, lobte Walter Blaudischek. Der neue Schulleiter der Erwin-Teufel-Schule berichtet von einem leichten Rückgang der Schülerzahlen auf 1318, die trotz der Krisen aber noch auf einem erstaunlich stabilen Niveau seien.

Der sich abzeichnende Trend bei den Berufen zeige eine Verschiebung vom traditionellen Industriemechaniker (101) zur Mechatronik (257), während sich die Zerspanungstechnik sehr stabil bei knapp 400 Ausbildungsverhältnissen etabliert habe. Die positiven Folgen der Technikerschule für Zerspaner wirken sich nach Ansicht des Rektors nachhaltig auf die Qualität der Aus- und Weiterbildung aus.

Wie schon bei der Gründung, die gegen mancherlei Widerstände durchgesetzt werden konnte, sei das Einzugsgebiet mit einem Radius von 60 bis 80 Kilometer erfreulich groß. Blaudischek freut sich jedoch auch über die angestiegenen Schülerzahlen bei den Industriekaufleuten (79), der Berufsfachschule Metall (63) und der Hauswirtschaft (111).

Der Kassenbericht von Christian Leute zeigte die Investitionen in die geförderte Schule in sechsstelliger Größenordnung auf. Die korrekte Führung der Finanzen bestätigte Kassenprüfer Volker Jauch.

Der Bubsheimer Bürgermeister Thomas Leibinger plädierte für die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, da diese eine gute Arbeit geleistet habe. Der Erfolg der Berufsschule sei aber auch einem engagierten Lehrerkollegium zu verdanken, das ein nach allen Seiten offenes Angebot mache.

Die Neuwahlen ergaben für die nächsten zwei Jahre einige Veränderungen: Während der erste Vorsitz weiterhin von Robert Pemsel ausgeübt wird, wurde der Spaichinger Bürgermeister Markus Hugger als neuer erster Stellvertreter gewählt. Als zweiter Stellvertreter wurde Walter Blaudischek bestätigt, der zugleich als Schriftführer fungiert. Christian Leute bleibt weiterhin Kassenverwalter und Volker Jauch Revisor.

Das Leitungsgremium wird ergänzt um neun Beisitzer: Christoph Fleig, OStD a. D. Alois Mailly, OStD Ulrich Maurer, die drei Bürgermeister Hans Marquart, Albin Ragg und Gerhard Reichegger, Martin Schuler, Wolfgang Weber. Neuer Beisitzer wurde Hans-Joachim Schnee für den ausgeschiedenen OStD Alwin Heinemann.

Wie bei den Wahlen, herrschte auch bei einer kleinen Satzungsänderung Einstimmigkeit. Der Paragraph 7 II lautet neu: „Der 1. und 2. Vorsitzende des Vereins, sowie der 1. und 2. Stellvertreter haben Einzelvertreterbefugnis. Sie sind im Vorstand im Sinne des §26 BGB.“