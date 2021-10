Bürgermeister Hugger: Abholzug war „ein grober Fehler“

Viele Spaichinger sind entsetzt, dass die schönen alten Bäume im Garten hinter dem geplanten Hotel an der Hauptstraße gefällt worden sind. Redaktionsleiterin Regina Braungart hat bei Bürgermeister Martin Hugger nachgefragt: „Herr Hugger, eigentlich sollte im hinteren Bereich des geplanten Hotels in der Hauptstraße ein Bürgergarten mit dem schönen Baumbestand entstehen. Jetzt ist plötzlich fast alles abgeholzt. Was ist da passiert?“

Markus Hugger: Geplant war hier eine Pflegemaßnahme, um die teilweise eingewachsenen Häuser und den verwilderten Garten um die Häuser Hauptstraße 91-95 freizulegen. Hintergrund hierfür war, einen Gesamtblick auf den Gartenbereich zu erhalten und zudem die ersten Arbeiten am geplanten Hotel zeitnah beginnen zu können.

Hier ist in der endgültigen Ausführung ein massiver Fehler passiert, der so im Detail nicht mit Hr. Schmid und mir abgestimmt war – aber auch nicht zu entschuldigen ist!

Bei dieser Aktion wurde teilweise leider auch der erhaltenswerte Baumbestand hinter den Gebäuden gefällt, wo der geplante Biergarten entstehen soll. Einige Bäume waren in der Tat kaputt und abgestorben, aber leider wurden hierbei auch einige alte, gesunde Bäume gefällt.

Für diesen groben Fehler und das nicht nachvollziehbare Vorgehen kann sich die Verwaltung nur bei der Spaichinger Bevölkerung aufrichtig entschuldigen!

Bei aller Bitterness und Enttäuschung, muss nun aber dennoch der Blick nach vorne gerichtet werden - so schwer uns das auch fällt. Bei der Neuplanung des Gartenbereichs werden wir alles versuchen, um wieder eine möglichst vergleichbare Aufenthaltsqualität zu schaffen. Keinesfalls darf durch diesen Rückschlag, das sonst so positiv gestaltete Projekt gefährdet werden.