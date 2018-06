Buchausleihen gehen spürbar zurück

Die Stadtbücherei bietet ab diesem Jahr auch E-Books an. Das sei möglich geworden, weil sich die Bibliothek an das Bibliotheksprogramm Opac des Rechenzentrums Reutlingen angeschlossen hat. Darüber, aber auch über rückläufige Benutzer- und Medienzahlen, berichtete Büchereileiterin Rotraud Birnbreier in ihrem Jahresbericht am Montagabend auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Traditionell stehen die drei „Kulturfrauen“ – Bücherei-, Museums- und Volkshochschulleiterin – mit im Mittelpunkt der Bergsitzung. Diese war diesmal sehr spät angesetzt worden, weil der Haushalt erst später fertig gestellt werden konnte. Trotzdem gab es auch die Jahresreden der Fraktionen und eine voll bepackte Tagesordnung (wir werden berichten).

Die Spaichinger leihen immer noch fleißig Bücher aus – 2014 allerdings etwas weniger als im Jahr zuvor. Leiterin Birnbreier führt das auch auf die vierwöchige Umbaupause zurück, in der die Bibliothek geschlossen war. Dennoch fragten die Leseratten nach wie vor gerne nach Büchern, und besonders gerne nach den aktuellen Spiegel-Bestsellern, so berichtete Birnbreier. Bei den Kindern sind die Hörbücher der Kinderklassiker, etwa der „Fünf Freunde“, der „Drei Fragezeichen“ oder „TKKG“ sehr gefragt. Bei den Krimis seien die deutschen Krimiautoren beliebt.

„Bei den Sachbüchern ist die Nachfrage nicht mehr so groß, da diesbezüglich oft im Internet recherchiert wird.“ Alte Nachschlagewerke oder Reiseführer wurden ausgemustert und teils durch neue ersetzt, so Birnbreier.

Insgesamt sind die Neuanmeldungen und die aktiven Benutzer ebenso wie die Ausleihen im vergangenen Jahr spürbar zurück gegangen. Das korrespondiert mit einem Rückgang des Medienbestandes.

Volkshochschule

Die Volkshochschule hat – das lässt sich ebenfalls an den Daten ablesen – das „Übergangsloch“ gefüllt. Gemeint ist die Zeit nach dem Auszug aus der Alten Kreissparkasse und dem Einzug im vergangenen Jahr in die neuen Räume im Rathausgebäude. „Die Trendwende scheint geglückt“, sagte Volkshochschulleiterin Ina Schweizer. Und dafür gebe es einen Grund: „Die zentrale Lage der neuen Geschäftsstelle wirkte sich vom ersten Tag an positiv auf den Publikumsverkehr aus.“

Wie die Bücherei und das Museum ist auch die Volkshochschule am Kulturleben der Stadt maßgeblich beteiligt. Davon zeugen Aktivitäten im Bereich Theater, Lesungen, Kabarett, Vorträgen und mehr. Die Zukunft heißt: weiter wachsen.

Was die Stadtbibliothek alles beherbergt – ein Überblick:

Medienbestand: 19984 (2013: 20250)

Aktive Nutzer: 1599, davon 850 Kinder und 732 Erwachsene, 17 Institutionen. (2013: 1766, 957 Kinder, 786 Erwachsene, 23 Institutionen)

Neuanmeldungen: 269, davon 167 Kinder und Jugendliche (2013: 338, davon 229 Kinder und Jugendliche)

Ausleihen: gesamt 63 102 (2013: 65 394)

davon

Belletristik: 13 739 (im Jahr 2013: 14 294)

Kinder- und Jugendbücher: 21377 (2013: 22 155)

Sachbücher: 8574 (2013: 8955)

CD/CD-Rom: 6501 (2013: 6587)

DVD: 8659 (2013: 9205)

Spiele: 840 (2013: 780)

Zeitschriften: 3412 (2013: 3418)