Bubsheimer Sänger freuen sich auf ihre Jubiläumsfeier

Ein besonderes Jubiläum der Wohlklänge steht an: Der Männergesangverein „Harmonie“ Bubsheim machte in seiner Hauptversammlung im Sportheim seinen Namen alle Ehre und bereitete die Feiern zu seinem 150-jährigen Bestehen vor.

In stattlicher Zahl waren die Sängerkameraden und Ehrenmitglieder der Einladung gefolgt. Der Liedvortrag „Die Wunder dieser Welt“ unter den beiden Chorleiterinnen, den Zwillingen Gergana und Iliyana Hristova, leiteten die Tagesordnung ein. Das Vereinsleben habe sich harmonisch gestaltet, stellte Vorsitzender Rainer Sauter fest. Ein hohes Leistungsniveau sei erreicht worden, mit Verdienst der rührigen Chorleiterinnen Gergana und Iliyana Hristova.

Bei den Auftritten hätten die modernen Vorträge, die zum Teil auch in englischer Sprache gesungen wurden, stets Beachtung und Anerkennung gefunden. Die Zusammenarbeit zwischen Sänger und Dirigentinnen habe viel Spaß gemacht. Dies schlug sich auch im Probenbesuch nieder, der auf jetzt 80 Prozent gestiegen ist.

Am 4. und 6. Mai wird gefeiert

150 Jahre besteht die „Harmonie“ in Bubsheim und wird in diesem Jahr das Jubiläum am 4. und 5. Mai groß feiern. Außerdem wird dem Männergesangverein am 23. Juni beim Landesmusik-Festival in Lahr im Zusammenhang mit der Landesgartenschau die Conradin-Kreutzer-Tafel aus den Händen des Ministerpräsidenten verliehen.

Schriftführer Uwe Stier hatte das Sängerjahr lückenlos aufgezeichnet und nochmals in Erinnerung gebracht. Exakt und detailliert war auch der Kassenbericht den Bernadette Kreuzberger, der mit einem leichten Defizit abschloss.

Der Bubsheimer Chor hat einen Auftrag in der Pflege und Förderung des Chorgesangs und erfüllt somit kulturelle Aufgaben. Für die Mitwirkung dankte Bürgermeister Thomas Leibinger. Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Rainer Sauter in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurden als Schriftführer Uwe Stier, das Ausschussmitglied Alfons Gutmann und Miriam Häring als passives Ausschussmitglied. Das Ausschussmitglied Karl Hauser stellte sein Amt nach 22 Jahren zur Verfügung. Für seinen Nachfolger wurde Jens Sauter in den Ausschuss gewählt.