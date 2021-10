Bubsheim prescht mit Genossenschaft im Bereich Gesundheitsversorgung vor

Neuer Internetauftritt

Wer sich über Veränderungen am ehemaligen Krankehausstandort und die entwicklung hin zu einem breit gefächerten Gesundheitszentrum - so der plan - informieren will, kann dies auf der neuen Homepage tun: www.gesundheitszentrum-spaichingen.de und auf Facebook und Instagram.

Die vom Landkreis gegründete GmbH gegründet erbringe künftig medizinische und pflegerische Leistungen nicht in eigener Trägerschaft, sondern akquiriert Anbieter solcher Leistungen, die sich innerhalb des Gesundheitszentrums selbstständig machen, so die Pressemitteilung des Kreises. Geschäftsführer Mi-chael Osypka und Projektleiterin Carina Dettinger kümmern sich um das Vermietungsmanagement Liegenschaft und um die Vermarktung des Gesundheitszentrums nach Innen und Außen. Die Werbeagentur graphik-pool aus Spaichingen unterstütze das Team der Gesundheitszentrum Spaichingen GmbH bei der Gestaltung des Logos, des Internetauftritts und der Social-Media-Aktivitäten. (pm)