Broschüre führt „von Berg zu Berg“

Vom Hohenkarpfen zum Dreifaltigkeitsberg – „Von Berg zu Berg“: Das Konzept, das zwei bedeutende Kunstinitiativen der Region verklammert, ist jetzt erstmals in einer Broschüre niedergelegt. Es sind das Symposion Hofgut Hohenkarpfen und das Projekt Stadtkünstler Spaichingen. Gäste und Einheimische finden nicht nur die Standorte der zeitgenössischen Kunstwerke, sondern auch Erläuterungen dazu.

Eigentlich sind es immer noch zwei Schwerpunkte und kein durchgängiger Weg: Zwischen dem Hohenkarpfen und Thomas Putzes „Anschluss“-Skulptur nahe der Verenamühle klafft eine große Lücke. Und auf dem Dreifaltigkeitsberg selbst ist noch gar kein Stadtkunstwerk. Das könnte sich womöglich mit dem 20-jährigen Bestehen im kommenden Jahr ändern. Aber Genaueres will der Vorsitzende des Stadtkunstvereins, Karl-Ludwig Oehrle, noch nicht verraten. Nur so viel: Die engen Kontakte, die die bisher 13 Stadtkünstler nach Spaichingen oft auch nach dem jeweiligen Projekt-Jahr haben, dürften sich dann auch in Präsenz im Jubiläumsjahr niederschlagen.

Die Klammer der beiden Kunstprojekte ist Jürgen Knubben. Der Rottweiler Künstler kuratiert das Symposion und das Stadtkunstprojekt. Seit 1984 ist die Familie Ritzi auf dem Hohenkarpfen, hat dort ein Hotel, Restaurant, und dort ist auch die regional bedeutsame Kunststiftung Hohenkarpfen. Der Beginn auf dem Karpfen war unter anderem Erich Hauser 1996. „Es ist ja eine sehr sensible Landschaft, ein Naturschutzgebiet, und uns war die Einbindung der Menschen und der Dörfer immer wichtig“, sagt Susanne Ritzi-Mathé.

Die Beziehungsebene ist bei beiden Projekten - dem Symposion und dem Stadtkunstprojekt - sehr wichtig. Beide Male können Menschen beobachten, wie an Ort und Stelle oder auf dem Marktplatz ein Kunstwerk entsteht. Die Begegnung mit dem Künstler öffnet die Haltung zu moderner Kunst. Diese soll ja oft anstoßen, provozieren, manchmal abstoßen, um etwas zu bewegen. Wenn man dann aber „auf liebe, nette Menschen“ trifft, die diese Werke herstellen, dann kommt selten ein böses Urteil heraus. „Man kann sagen, etwas gefällt einem nicht, aber man kann nicht sagen, etwas ist schlecht“, wenn man sich nicht tiefer mit Kunst auseinander gesetzt hat, findet Jürgen Knubben ohnehin.

Ähnliches war zum Beispiel bei der letzten Stadtkünstlerin, Emilia Neumann, zu beobachten. Ihr Werk hat schon alle möglichen Deutungen erhalten – und oft keine schmeichelhaften. „Die Arbeit ist nicht wohlgefällig“, bestätigt Knubben. Aber wer der jungen, sympathischen Künstlerin und ihrem Partner begegnete, der war sofort milde gestimmt. Zu beobachten, wie gestandene Handwerker oder auch Leute, die sonst nicht allzu viel mit moderner Kunst anzufangen wissen, auf einem Gerüst mit der Künstlerin herumklettern und Ratschläge geben, allein schon das ist ein Vergnügen, sagt Oehrle. Und jeder, der seinen Kommentar abgibt, macht sich Gedanken. Ziel erreicht.

Der Hohenkarpfen mit seinen Werken ist eine ganz besondere Verbindung zwischen einer wunderschönen Landschaft und Skulpturen. Am Anfang wurden dort auch immer wieder Werke zerstört. In Spaichingen allerdings nicht. Hier wie in Spaichingen waren aufstrebende Künstler tätig, deren Werk heute zum Teil in den Zig-Tausendern gehandelt werden.

Mit der Broschüre „Von Berg zu Berg“, die in Hotels, Behörden und Rathäusern, Touristeninformationen, Galerien, Stiftungen in der weiteren Region ausgelegt werden, können Kunstinteressierte nun gezielt die Werke ablaufen. Etwas, das Hotelgäste auf dem Hohenkarpfen öfter machen, in Spaichingen aber noch wenig geschieht. Ein, zwei Mal wurden Gruppen geführt, berichten Oehrle und seine Stellvertreterin Sylvia Reichle-Teufel. Das könnte sich mit der Broschüre ändern.