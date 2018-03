Bronze bei DM: Spaichinger Florian Winker läuft aufs Treppchen

Mit einem überraschenden dritten Platz ist der Spaichinger Skilangläufer Florian Winker von den Deutschen Meisterschaften der Junioren in Oberstdorf zurückgekehrt. Für den 18-Jährigen war es der bisher größte Erfolg und die erste Medaille in einem Einzelrennen bei Deutschen Meisterschaften.

Beim Massenstart über 15 Kilometer Skating waren sechs Runden bei Temperaturen von unter minus zehn Grad auf dem Weltcupkurs zu laufen. Die Läufer der Herren- und Juniorenklasse waren gemeinsam gestartet und Florian Winker fand schnell eine Gruppe, in der er das Tempo mitgehen konnte. Im Ziel war er Drittplatzierter der Junioren in 34.59 Minuten. Deutscher Juniorenmeister wurde Florian Knopf (SLV Bernau/Zoll) in 33.38 Minuten vor Josef Fässler (SC Scheidegg) in 33.40 Minuten. Die schnellste Zeit über die 15 Kilometer lief Herrensieger Janosch Brugger (WSG Schluchsee) in 32.36,2 Minuten. Im Ziel hatte er eine Zehntelsekunde Vorsprung auf Florian Notz (SZ Römerstein). Allerdings wurden in der Herrenklasse keine deutschen Meistertitel vergeben, da die besten Herren noch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang weilten.

Nicht ganz so gut war es für Winker am Tag zuvor auf derselben Strecke über 15 Kilometer klassisch gelaufen. In diesem Rennen mit Einzelstart belegte er Platz sechs in 40.34 Minuten. Den Rückstand hatte sich der Primstädter vor allem auf den Flachpassagen eingehandelt. Der Sieger Chris Ole Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg) brauchte 38.48 Minuten. Auch beim Klassiksprint im Feld mit allen Herren zu Beginn der Deutschen Meisterschaften über 1,2 Kilometer zeigte sich, dass Winker noch Defizite im Sprintbereich hat. Seine Laufzeit betrug 2.38,05 Minuten. Damit belegte er den 23. Platz. Den schnellsten Prolog lief Lukas Groß (PSV Schwarzenberg) in 2.22,59 Minuten.

Nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen wurde er vom Deutschen Skiverband (DSV) für den Continentalcup am nächsten Wochenende in Campra im Aostatal nominiert.