Brombeere dient der allgemeinen Blutbildung

Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt jeden Samstag Gesundheitstipps. Heute beschäftigt er sich mit der Brombeere.

Die Brombeere wächst gerne auf Kahlschlägen, lichten Wäldern, Schuttplätzen, Wegböschungen und sonnigen Abhängen. Durch ihre Bescheidenheit an Umwelt und Boden ist sie ein Weltbürger.

Verwenden lassen sich die Blätter und die Früchte. Die Beeren lassen sich in freier Natur gut sammeln, jedoch sind die Brombeerzweige sehr dornenreich. Wer es gerne bequemer hat, kann sich einen Strauch als dornenlose Pflanze im Garten selber ziehen und sich dort ein Stück Gesundheit kultivieren. Beim richtigen Schnitt gibt es eine reichliche Ernte.

Auch Hildegard von Bingen konnte auf dieses Heilmittel nicht verzichten und schrieb: „Die Frucht wird leicht verdaut, aber wenn jemand an der Lunge leidet und hustet, so nehme er von den Brombeerblättern, füge Honig bei und koche sie in gutem Wein. Nach einer vollen Mahlzeit trinke er davon und der Schleim wird sich lösen.“

Auch heute noch sind Brombeer-, Himbeer- und Erdbeerblätter gemischt als Tee ein gutes Mittel zur Stoffwechselreinigung. Wer die Gelegenheit hat, sollte sich von dem Beerenobst Marmelade und Saft herstellen, oder auch mit anderen Speisen wie Joghurt üppig verwenden.

100 Gramm Brombeeren enthalten: Wasser: 87,2 gr., Proteine: 1,3 gr., Fett: 0,5 gr, Kohlehydrate: 6,7 gr., Kalzium: 30 mg, Phosphor: 20 mg, Eisen: 4,3 mg, Karotin: 7pg, Niacin: 2mg, Vitamin C: 9 mg bei 37 kal. Die Blätter enthalten Gerbstoffe, Vitamin C, organische Säuren, Flavonoide, Arbutin, Hydrochinon und Spuren von ätherischen Ölen.

Bei uns wird die Brombeere schon seit dem frühen Mittelalter geschätzt. Früher hat man die Brombeerblätter pulverisiert und auf die Wunden der Haustiere gestreut, damit die Fliegen ferngehalten wurden. Auch war bei vielen Häusern eine Brombeerhecke, weil sich darin die Druiden und die Trolle verfangen sollten.

Heute verwenden wir die Brombeere wegen ihres Eisengehalts zur allgemeinen Blutbildung, ebenso ist der hohe Phosphor- und Kalziumgehalt für die Knochen und die Blutbildung wichtig. Karotin und Vitamin C brauchen wir, damals wie heute, vor allen Dingen in der vitaminarmen Herbst- und Winterzeit. Deshalb: bitte einfrieren.