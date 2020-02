Britta Hermle ist Ausbildungsassistentin Aquasport

Britta Hermle hat den Lehrgang zur Ausbildungsassistentin Aquasport erfolgreich absolviert. Dies berichtet die DLRG-Ortsgruppe Spaichingen-Aldingen.

Als weiterer Schritt stehe nun die Hospitation in den beiden bestehenden Aquasportgruppen der DLRG-Ortsgruppe Spaichingen–Aldingen an, so die Pressemitteilung der Ortsgruppe. Der nächste Lehrgang zur Kursleiterin Aquasport ist im Herbst diesen Jahres geplant. Die DLRG unterhält nun seit 21 Jahren diese beiden Sportgruppen für Wassergymnastik und Aquajogging

im Schwimmbad der Rupert-Mayer-Schule, so die Pressemitteilung. Das Wassergymnastik-Team unter Leitung von Margarete Plaumann freue sich riesig über die willkommene Unterstützung, heißt es in der Mitteilung der DLRG-Ortsgruppe.