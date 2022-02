Brennholz aus Spaichingen und Denkingen wird online verkauft

Brennholz-Polter aus dem Forstrevier Spaichingen und Denkingen können ab dem 14. Februar im Webshop gekauft werden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Spaichingen mit.

Ab diesem Jahr wird auf einen Stichtag zur Eröffnung des Webshops verzichtet und anfallende Brennholz-Lose werden kontinuierlich in den Webshop eingestellen. Die ersten 180 Festmeter in 30 Losen kommen aus dem Stadtwald Spaichingen. Holz aus dem Gemeindewald Denkingen folgt in den nächsten Wochen.

Der Verkaufspreis liegt bei 64 Euro pro Festmeter inklusive Mehrwertsteuer für Harthölzer. Andere Holzarten mit geringerem Brennwert wurden bei der Ermittlung des Gesamtpreises der Lose entsprechend berücksichtigt.

Zertifiziertes Holz

Durch die Zertifizierung der Kommunalwälder Spaichingen und Denkingen nach PEFC ist das Forstrevier verpflichtet, bei der Aufarbeitung von Brennholz durch Endabnehmer gewisse Standards einzufordern. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Sägenführer einen qualifizierten Motorsägenlehrgang absolviert hat und die Motorsäge mit Alkalytbenzin und Bio-Sägekettenhaftöl betreibt.

Um den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, muss der potentielle Brennholzkäufer laut Pressemitteilung die Einhaltung dieser Standards im Rahmen einer Selbstverpflichtungserklärung bestätigen. Erst dann wird er zum Brennholzkauf zugelassen.

Damit möglichst viele Bürger ihr Brennholz direkt beim Produzenten erwerben können, ist bis zum 31. Mai die Abgabe auf maximal 15 Festmeter pro Haushalt begrenzt. Von allen Poltern wurden Fotos eingestellt, damit sich die Interessenten bequem von zu Hause aus einen Eindruck des jeweiligen Holzes verschaffen können. Die meisten Polter liegen an befestigten Waldwegen und können problemlos mit einem normalen Pkw abtransportiert werden.