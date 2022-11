Brennender Wäschetrockner hält Rettungskräfte auf Trab

In der Dreifaltigkeitsbergstraße hat in der Nacht zu Samstag ein Wäschetrockner gebrannt. Die Meldung hatte sich zunächst dramatisch angehört: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr.

Bewohner wachen durch Rauch auf

Anrufer berichteten gegen 2 Uhr über den Notruf 112, dass es in einer Wohnung in einer mehrgeschossigen Wohnanlage in der Dreifaltigkeitsbergstraße offenbar brennen würde. Die Bewohner waren durch Brandgeruch erwacht, noch vor dem Auslösen des Rauchmelders. Zum Zeitpunkt der Meldung wurde davon ausgegangen, dass sich noch Menschen im Gebäude befinden.

Offenes Feuer nicht zu erkennen

Nach einer kurzen Erkundung des Einsatzortes haben die Feuerwehrleute festgestellt, dass ein Wäschetrockner gebrannt hat. Offenes Feuer war nicht erkennbar, aber die Wohnung war stark verraucht, so die Mitteilung der Feuerwehr. Die Bewohner hatten die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch in Augenschein genommen.

Die Polizei ermittelt

Die Feuerwehr kontrollierte den Trockner mit einer Wärmebildkamera und brachte ihn ins Freie, um weitere Löschmaßnahmen vorzunehmen. Die Wohnung wurde mit Drucklüftern entraucht. Nach Abschluss der Entlüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle nach circa einer Stunde wieder verlassen werden. Im Einsatz war der Löschzug der Feuerwehr Spaichingen mit 21 Einsatzkräften. Ebenfalls waren Kräfte des DRK-Rettungsdienstes, der Schnelleinsatzgruppe Spaichingen sowie der Landespolizei vor Ort. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlung des Sachschadens aufgenommen.

Bereits am Freitag kam es um 3.50 Uhr zur Alarmierung der Spaichinger Wehr. Die Polizei hatte die Feuerwehr zur Amtshilfe angefordert. Es galt, eine Schaufensterscheibe provisorisch zu verschließen.