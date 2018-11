Spaichingen (pz) - Wegen dem Brand zweier Wertstofftonnen ist es am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Angerstraße gekommen. Die Polizei vermutet, dass ein Unbekannter die beiden Kunststofftonnen auf unbekannte Weise angezündet hat. Die Feuerwehr Spaichingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann zu dem Brand der Mülltonnen aus, konnte aber nicht mehr verhindern, dass diese vollständig zerstört wurden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht.

Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen Telefon 07424 / 931 80, in Verbindung zu setzen.

Hoher Schaden bei Einbruch in Kosmetikstudio

Spaichingen (pz) - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Kosmetikstudio in der Hauptstraße am Marktplatz Spaichingen eingebrochen und haben daraus fast den vollständigen Bestand an teils hochwertige Kosmetikartikeln sowie Mode- und Haarschmuck entwendet. Der Sachschaden beträgt nach erster Einschätzung einen Wert von mehr als

10 000 Euro.

Die Polizei Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marktplatzes gemacht oder dort Fremde, aber auch auffällige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 931 80, in Verbindung zu setzen.