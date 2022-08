Brennende Matratze und zusätzliche Atemschutzmasken

Nachdem bereits der Juli für die Feuerwehr Spaichingen ein einsatzreicher Monat war, ist auch im August keine Entspannung in Sicht. So wurde die Feuerwehr Spaichingen am vergangenen Wochenende und Montagmorgen wieder zu drei Einsätzen alarmiert. Das berichtet die Wehr in einem Schreiben.

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Spaichinger Industriebetrieb zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Umgehend machte sich der Löschzug der Feuerwehr Spaichingen auf dem Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort konnte dann jedoch recht schnell Entwarnung gegeben werden. Weder Rauch noch Feuerwehr waren zu vernehmen. Ein eindeutiger Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden.

Am Sonntagabend dann wurde die Feuerwehr Spaichingen erneut alarmiert. Diesmal zur Unterstützung der Feuerwehr Tuttlingen mit dem Abrollbehälter Atemschutz. In einem Tuttlinger Wohnhaus war es zu einem Küchenbrand gekommen, der auf den Dachstuhl übergriff. Für die umfangreichen Löschmaßnahmen wurden zu den bereits auf den Fahrzeugen der Feuerwehr Tuttlingen befindlichen Atemschutzgeräten weitere Geräte benötigt, weshalb die Einsatzleitung gegen 22 Uhr die Spaichinger Wehr hinzuzog. Hier waren drei Kameraden mehrere Stunden im Einsatz: Es wurden Masken und Atemschutzgeräte an die lokalen Einsatzkräfte ausgegeben.

Gegen 7.35 Uhr am Montagmorgen wurden die Spaichinger Kräfte dann erneut alarmiert. In Aldingen war es in einem Wohnhaus zum Brand einer Matratze gekommen. Aufgrund der Ferienzeit wurden starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen alarmiert. Letztendlich unterstützten dann drei Kameraden mit der Drehleiter, mit der sie in Anleiterbereitschaft waren, um einen zweiten Rettungs- und Rückzugsweg für die Kräfte im Gebäude sicherzustellen, schreibt die Feuerwehr Spaichingen in ihrem Bericht abschließend.