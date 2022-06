Brandmeldeanlage und Wasserrohrbruch beschäftigen Feuerwehr

Die Feuerwehr Spaichingen wurde am Dienstagmittag zu einem Einsatz auf den Marktplatz alarmiert. In einem städtischen Gebäude hatte die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Aus diesem Grund rückten gegen 12.50 Uhr Kräfte der Feuerwehr Spaichingen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde der ausgelöste Melder ausgemacht.

Es waren weder Rauch noch Feuer zu vernehmen. Vermeintlich hatten Reinigungsarbeiten den Alarm ausgelöst. Somit konnte die Einsatzstelle wieder zügig verlassen werden.Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug und 21 Mann.

Bereits am späten Montagabend kurz nach 23 Uhr war die Feuerwehr Spaichingen schon gefordert gewesen. Ein Wasserrohrbruch im Stadtgebiet sorgte für die Überflutung einer Garage in einem Wohngebäude. Die Wehrleute, die mit einem Löschfahrzeug angerückt waren, verhinderten zunächst das Eindringen von weiterem Wasser in das Gebäude. Nachdem gemeinsam mit dem ebenfalls hinzugezogenen Energieversorger der Wasseraustritt am Trinkwasserrohrnetz gestoppt worden war, konnte die Garage durch den Einsatz einer Tauchpumpe vom eingedrungenen Wasser befreit werden. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.