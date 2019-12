Brand verräuchert Dachboden

Zu einem Brand in der Aldinger Straße in Spaichingen ist die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen, 23. Dezember, gegen 8.15 Uhr gerufen worden. Die Bewohner des Gebäudes hatten Brandrauch wahrgenommen und den Notruf 112 gewählt.

Ein Löschzug fuhrt zur Einsatzstelle. Die erste Erkundung im Inneren des Gebäudes ergab laut Pressebericht der Freiwillingen Feuerwehr Spaichingen eine starke Rauchentwicklung im Dachboden des Wohngebäudes. Ein Angriffstrupp, geschützt durch Atemschutzgeräte und ausgestattet mit einem Löschrohr, wurde in den Brandraum geschickt. Die beiden eingesetzten Wehrmänner konnten im dichten Rauch mit Hilfe der Wärmebildkamera die Brandstelle lokalisieren und rasch löschen.

Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalteten sich hingegen schwierig, so der Bericht weiter, weil der Brandrauch nur langsam durch die gedämmte Dachhaut entweichen konnte. Im weiteren Einsatzverlauf wurde daher auch der Rüstwagen der Feuerwehr zur Einsatzstelle beordert, weil dieser einen elektrisch betriebenen Lüfter dabei hat, der auch im Inneren von Gebäuden eingesetzt werden kann.

Parallel wurde der Dachspitz intensiv nach möglichen Glutnestern in der Decke sowie in der Dachhaut abgesucht – es konnte jedoch kein weiterer Brandherd lokalisiert werden. Die Feuerwehrleute hatten vorsichtshalber die Drehleiter in Stellung gebracht, um notfalls rasch auch die Dachhaut von außen löschen zu können.

Ein Elektriker der Feuerwehr wurde ebenfalls zur Einsatzstelle entsandt, da anfangs eine Beschädigung der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Feuerwehr war – inklusive des Rückbaues der Einsatzstelle sowie der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft im Gerätehaus – über rund zwei Stunden im Einsatz.

Personen kamen nicht zu Schaden, der DRK-Ortsverein untersuchte die Bewohner sicherheitshalber auf Rauchgasvergiftung.

Die Schadenhöhe sei nicht bekannt, berichtet die Feuerwehr, und werde von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit 26 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen, weitere etwa zehn Einsatzkräfte befanden sich in Bereitschaft im Feuerwehrmagazin. Daneben war der Ortsverein des DRK Spaichingen sowie die Polizei an der Einsatzstelle.