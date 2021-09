Brand nach technischem Defekt in der Eisenbahnstraße

Am Montagmorgen ist es in Spaichingen gegen 6.20 Uhr zu einem Brand in einer Produktionshalle in der Eisenbahnstraße gekommen. Wegen eines technischen Defekts gerieten Kabel in Brand.

Die Feuerwehr Spaichingen war mit fünf Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Es befand sich niemand im Gebäude. Sicherheitshalber wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um etwaige Wärmequellen auszuschließen. Da keine Brandnester mehr ersichtlich waren, konnte der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet werden

Weiter war die Feuerwehr Aldingen mit einem Löschfahrzeug auf Anfahrt zur Einsatzstelle, da der Sprungretter der Feuerwehr Spaichingen wegen der turnusmäßigen Inspektion nicht zur Verfügung steht.

Daneben waren der hauptamtliche Rettungsdienst inklusive Organisatorischem Leiter Rettungsdienst sowie die ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe des DRK und die Polizei vor Ort.

Der entstandene Sachschaden dürfte nach Polizeiangaben im Bereich von 1000 bis 3000 Euro liegen.