Brand macht Doppelhaushälfte vorübergehend unbewohnbar

Sachschaden in Höhe von etwa 80 000 Euro, so schätzt die Polizei, ist in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr bei einem Brand in der Ostpreußenstraße in Spaichingen entstanden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt den Brand im Keller des Hauses verursacht habe, so die Polizei. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen.

Der Eigentümer hatte noch versucht, das Feuer selbst zu löschen und zog sich hierbei vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen gelöscht. Als das erste Löschfahrzeug und der Einsatzleitwagen an der Einsatzstelle eintrafen, konnten die Feuerwehrleute im Keller des Gebäudes schon von außen Rauch und Feuerschein erkennen.

Umgehend entsandte der Gruppenführer des ersten Löschfahrzeugs einen Trupp zur Brandbekämpfung in den Kellerraum, berichtet die Feuerwehr. Die beiden mit umluftunabhängigen Atemschutzgeräten sowie einem Löschrohr ausgerüsteten Feuerwehrleute rückten rasch zum Brandherd vor und löschten diesen umgehend.

Parallel machten sich weitere Kräfte daran, alle Wohnräume zu kontrollieren und den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen, indem sie Fenster öffneten und tragbare Belüftungsgeräte aufstellten. Der schwarze Brandrauch hatte sich auch in die anderen Geschosse ausgebreitet.

Eine vermisste Katze wurde von der Feuerwehr ebenfalls im Gebäude gesucht.

Da auch eine Wasserleitung im Gebäude durch den Brand Leck geschlagen hatte, nahmen die Feuerwehrleute dieses mit einem Wassersauger auf und stellten die Wasserzufuhr ab. Der Energieversorger Strom schaltete das Gebäude auf Anforderung der Feuerwehr stromlos, da ein Elektro-Verteilerkasten durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Die Drehleiter wurde vorsichtshalber sowie zur Ausleuchtung der Einsatzstelle in Stellung gebracht.

Durch den Rauch wurde die Doppelhaushälfte vorübergehend unbewohnbar. Die laut Feuerwehrangaben insgesamt sieben Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug bestehend aus Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter sowie dem Kommandowagen. Daneben waren die ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe des DRK Spaichingen mit mehreren Fahrzeugen, ein Rettungswagen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Polizei sowie der Energieversorger Strom an der Einsatzstelle.