Boxer wollen eigenen Verein gründen

Nach 13 erfolgreichen Jahren unter dem Dach des Sportvereins wird die Sparte Boxen neue Wege gehen: Die Boxer haben ihren Austritt aus dem SVS zum Jahresende beschlossen mit dem Ziel, einen eigenen Verein zu gründen.

Im Jahr 2005 wurde die Sparte gegründet, die aus einem Integrationsprojekt des damaligen Stadtjugendreferenten Stephan Ude hervorgegangen war und heute rund 70 Mitglieder umfasst. „Wir bedauern den Schritt, weil wir immer stolz auf unsere Boxer waren. Andererseits wollen wir einer neuen Dynamik nicht im Wege stehen, die sich die Boxer von der Gründung eines eigenen Boxvereins erhoffen“, so der SVS-Vorsitzende Tobias Schumacher in einer Pressemitteilung.

Der Entscheidung seien in der letzten Zeit zahlreiche Gespräche vorausgegangen. Dabei sei deutlich geworden, dass die Verantwortlichen der Sparte Boxen, die Trainer Waldemar und Sergej Schmidt, mit ihrer derzeitigen Trainingssituation im ehemaligen Lehrschwimmbecken der Schillerschule unzufrieden sind. Sie bedauerten laut Pressemitteilung „die Ablehnung einer Sanierung der Trainingsräume im Rathaus-Untergeschoss durch die Mehrheit des Gemeinderats“ im Jahr 2017.

„Als SVS haben wir uns in all den Jahren nach Kräften für unsere Boxer eingesetzt. Wir sind dankbar für die erfolgreiche Zeit“, so Schumacher, der sich insbesondere an die großen nationalen Turniere in der Stadthalle unter der Regie des früheren Spartenleiters Juri Fuhr erinnert. Gleichzeitig unterstütze der SVS die Boxer nun beim Übergang: „Wir wünschen dem neuen Verein und vor allem den Kindern und Jugendlichen alles Gute und weiterhin viel Freude am Boxen“, so der SVS abschließend.