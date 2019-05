Boris Palmer am Spaichinger Bahnhof

Eine „kurze, aber wichtige Wahlkampfveranstaltung“, so die Mitteilung der Spaichinger Grünen in einer Pressemitteilung, steht am Dienstagabend ab 18.40 Uhr für die Grünen auf dem Programm. „Boris Palmer, der streitbare grüne Oberbürgermeister von Tübingen, erlebt live die „Hühnerleiter“ um 18.50 Uhr am Spaichinger Bahnhof.“

Boris Palmer gelte seit der Schlichtungsdiskussion um Stuttgart 21 und als intensiver Nutzer von Fahrrad sowie ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) als glaubhafter grüner Verkehrsexperte und sei diesbezüglich großes Vorbild.

Er werde sich die Situation vor Ort und die aktuelle Entwicklung erklären lassen und die Grünen im Kampf für einen barrierefreien Bahnhof und eine nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, die mehr brauche „als ein High-Tech-WC oder eine landschaftsfressende Umgehungsstraße“, unterstützen.

Eingeladen seien zu dieser etwa 30-minütigen Veranstaltung alle Interessierten, so die Mitteilung abschließend.

Anschließend wird der Grüne Politiker und Tübinger Oberbürgermeister auf Einladung des Spaichinger Bürgermeisters Hans Georg Schuhmacher in der Stadthalle sprechen. Die Presse ist bisher nicht eingeladen. Es soll, so ist zu hören, in manchen Teilen der Stadt mit Postwurfsendungen eingeladen worden sein. Palmer ist in einem weiteren „Profilbereich“ allerdings bundesweit seit Längerem und derzeit verstärkt in der Diskussion: mit seinen Thesen und Äußerungen zur Migration.

Bürgermeister Schuhmacher ist Vorsitzender des Wahlausschusses der bevorstehenden Wahl. Außerdem galt bis jetzt die von ihm selbst festgesetzte Regel, dass politische Veranstaltungen nicht in städtischen Gebäuden stattfinden sollen.

Wegen der Sorge um die Neutralität des Stadtoberhaupts gab es nach Bekanntwerden der Einladung an Palmer Kritik.