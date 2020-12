Eine leicht verletzte Radfahrerin und rund 1000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 7.30 Uhr im Längelenweg ereignet hat. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, das die vorausfahrende 63-jährige Radfahrerin langsamer wurde, so berichtet die Polizei, und fuhr im Bereich des Fußgängerüberwegs und der Bahnunterführung auf das Fahrrad auf. Die Fahrradfahrerin stürzte und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.