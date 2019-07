Blumen selbst pflücken - Ein Geschäft auf Vertrauensbasis

Seit diesem Jahr hat der landwirtschaftliche Betrieb „Hofschuir“ der Familie Weimer aus Bondorf ein Blumenfeld zum Selberpflücken von 60 Ar in Spaichingen gepachtet. Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat mit Bernhard Weimer gesprochen, wie ein solches Geschäft „auf Vertrauensbasis“ funktioniert.

Sie haben hier gerade in glühender Hitze an ihrem Feld gearbeitet. Was haben Sie gemacht?

Wir haben gerade Gladiolen gepflanzt, und bis Oktober pflanzen wir noch Zinien, Dahlien, Strandflieder, Gladiolen und Sonnenblumen, so dass die ganze Zeit was blüht, von März bis zum Frost - wann das sein wird, wissen wir natürlich nicht. Im Oktober werden auch schon wieder Tulpen gepflanzt, die dann im nächsten Jahr blühen. Wir achten auch auf eine möglichst bunte Mischung, damit unsere Kunden und die Bienen und andere Insekten immer etwas finden. So ein Feld ist ja auch ein gedeckter Tisch für Insekten.

Bei dieser Dauerhitze – müssen Sie die Felder da häufig gießen?

Das können wir gar nicht. Aber im Moment haben wir noch genug Feuchtigkeit in der Erde, so dass ich mir da keine Sorgen mache. Wir können die Pflanzen nur nach dem Aussähen angießen. Wenn wir pflanzen und es dann innerhalb von zwei, drei Tagen nicht regnet, dann gießen wir.

Die Kasse, in der die Kunden ihre Bezahlung stecken sollen, steht unbeaufsichtigt im Freien. Haben Sie da schon mal Probleme gehabt?

Wir haben jetzt einmal Schaden an der Kasse gehabt und am Plakat. Da hat wohl jemand versucht, die Kasse aufzubrechen, und hat, nachdem das nicht möglich war, sinnlos gewütet, was natürlich ärgerlich ist. Das, was wir hier machen, ist alles Vertrauenssache. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Leute uns gegenüber ehrlich sind.

Und, sind sie das?

Wir sind zufrieden. Aber, wenn sie wirklich alle ehrlich wären ... Also wie soll ich ich das jetzt ausdrücken? Sie wissen, wenn der Mensch was so bekommen kann, dann holt er sich das so. Aber insgesamt sind wir zufrieden. Wenn sich ein Blumenfeld nicht rentiert, dann hören wir auch sofort auf damit. Das ist auch schon mal vorgekommen. Es ist ja nicht so, dass wir bloß schaffen, um abends müde zu sein.

Wie häufig arbeiten Sie auf einem Feld?

In der Woche mindestens drei bis vier Mal. Vorgestern war ich zum Beispiel nachts um halb zwölf da, um Pflanzenschutzmittel auszubringen. Wir wollen ja der Natur nicht schaden, und tagsüber wäre es für Herbizide oder Fungizide zu heiß.

Wieso das?

Es darf nicht über 25 Grad haben, sonst verdampft das und geht in die Atmosphäre – und das wollen wir ja nicht.

Müssen Sie viele Herbizide und Fungizide verwenden?

Wir machen das nur nach Bedarf. Wenn keine Läuse sind, dann machen wir auch nichts gegen Läuse. Aber wir wollen auch nicht, dass sich die Leute Blumen nach Hause holen, und dann fallen da Läuse raus. Wir kontrollieren die Felder regelmäßig, und nur wenn Gefahr im Verzug ist, dann spritzen wir.

Wie viele Blumenfelder haben Sie?

Einige (lacht). Wir sind in sechs Landkreisen vertreten, von Tuttlingen bis nach Böblingen. Wir machen hier jetzt weiter unsere Runde von Feld zu Feld, bis wir dann irgendwann nachts um zehn wieder daheim in Bondorf ankommen.