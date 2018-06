Autofahrer aufgepasst, jetzt wird es ernst: Um die Raser ein wenig vom Gaspedal zu nehmen, ist am Mittwoch damit begonnen worden, am Ortseingang von Wehingen einen Blitzer aufzustellen.

Schon bald wird er zu schnell fahrende Autofahrer in einem Bild verewigen, was letzten Endes zu einem Knöllchen führen wird. Also ist es ratsam, in Zukunft etwas gemäßigter in die Wehinger Ortsmitte zu fahren. (rm)