Blütenpracht auf dem Heuberg

Wenn Sie aktuell gelbe Farbtupfer an den Waldrändern und in Heckensäumen sehen, dann ist es höchstwahrscheinlich der Feldahorn, der Ihre Welt ein wenig bunter macht. Der Baum des Jahres 2015 ist an den Hängen und auf den Hochflächen von Heuberg und Donautal ein häufiges Gehölz. Meist bleibt er kleiner als seine bei uns heimischen Geschwisterarten Spitz- und Bergahorn. Diese werden gut und gerne 25 bis 30 Meter hoch. Dagegen erreicht der Feldahorn selten Höhen von mehr als 15 Metern. Doch an halbschattigen, gut durchlüfteten Standorten wird auch er manchmal zum beeindruckenden Baum.

Ein sicheres Kennzeichen des Feldahorns sind seine gelappten, gerundeten Blätter, die nach der Blüte erscheinen. Eine Besonderheit ist an alten Feldahornen zu beobachten, deren Stamm schon eine kräftige Borke ausgebildet hat: Häufig sind hier weiße Flecken ausgebildet, die aussehen, als hätte ein Maler sie dahin getupft. Hier lebt ein harmloser Pilz auf dem Stamm älterer Feldahorne: Er enttarnt den Baum zweifellos als Feldahorn, denn er besiedelt wirklich nur die Feldahorne. (jueng)