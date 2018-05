Blütenfest ist Treffpunkt für Wanderer

Das Blütenfest des Obst- und Gartenbauvereins ist wieder Treffpunkt für viele Vatertagswanderer gewesen. Den Gang zum Frühschoppen und Weißwurstfrühstück traten die meisten bereits unter dem Regenschirm an. Doch Scheune und Zelte füllten sich trotz Regenschauer schnell und bereits zur Mittagszeit hatten die Bedienungen alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zufriedenstellend zu bedienen. Schweinehals, Bratwürste und Weißwürste waren gefragt. Nach dem Essen wurde der Kuchentheke zugesprochen. Auch die Freunde der Obst- und Gartenbauvereine aus den Nachbargemeinden besuchten den Denkinger Obst- und Gartenbauverein. Erstmals hatte der OGV eine Oldtimerausstellung im Programm. Ein paar Traktoren und eine alte NSU-Quick aus dem Jahr 1951 wagten sich trotz Dauerregens zum Festplatz beim Bürgerhaus. Ein bunt geschmückter Wagen, natürlich mit Dach und warmen Fellsitzen, gezogen von einem Oldtimertraktor, machte ebenso Halt wie die Vatertagswanderer mit ihren Handwägelchen, auf dem sie den Proviant für den Tag in meist flüssiger Form mitführten. Am Ende waren die OGV-ler erschöpft von der Arbeit und zufrieden mit dem erfolgreich verlaufenen Fest.