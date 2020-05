Bitterer Genuss verhilft zu besserer Laune

In der jüngsten Folge seiner Serie „Heilsame Natur“ hat Heilpraktiker Helmuth Gruner die Wegwarte – Wildform von Chicoree und Radicchio – vorgestellt. Im zweiten Teil zur Wegwarte geht es nun um verschiedene Anwendungen der Pflanze.

Tee: ein Teelöffel Wurzel oder Kraut mit einem viertel Liter kaltem Wasser wird zwei Minuten wallend gekocht. Nach dem Abseihen trinken. Drei Tassen pro Tag sind ausreichend.

Bei Beschwerden durch Stoffwechselstörungen wie Blähungen oder Kopfschmerzen ist der Tee ein bitteres Kräftigungs- und Anregungsmittel. Eine Mischung mit Löwenzahn regt Leber und Nieren zu verstärkter Tätigkeit an und ist ideal für eine Frühjahrskur. Der Genuss der bitteren Wegwarte führt meistens zu einer gelösten Stimmung und besserer Laune. Kompressen und Umschläge helfen bei Unreinheiten.

Tee aus Wurzeln oder Blättern ist ein Anregungsmittel bei Appetitlosigkeit, Leberkrankheiten, Gallenbeschwerden und Stoffwechselstörungen. Wegwarte ist das beste volksheilkundlich gebrauchte Mittel für die Heilung der Milz und den daraus resultierenden Problemen durch eine gestörte Milzfunktion. Kompressen und Umschläge helfen bei Hautunreinheiten.

Dazu kocht man einen Wurzeltee und lässt nach dem Kochen auch einige Blüten darin ziehen. Diesen starken Tee füllt man ab und trinkt ihn täglich; im Kühlschrank aufbewahren und immer nur in kleinen Mengen herstellen. Wattepads, die mit dem kühlen Tee getränkt sind, werden auf die Augen aufgelegt. Sie machen diese klar, frisch und vertreiben Rötungen. Für eine positive Auswirkung auf die Bauchspeicheldrüse stellt man den Frischsaft aus der ganzen Pflanze her und nimmt täglich zwei Löffel davon.

Wegwarten-Zucker: Man zupft einen Teil frisch gepflückter Blüten klein, zerstößt sie in einem Keramikmörser, fügt drei Teile braunen Zucker hinzu. Man vermischt alles und stellt es in einem Glasgefäß in die Sonne. der entstehende „Honig“ ist lange lagerfähig. Man nimmt ihn teelöffelweise ein, um Herzklopfen und Sodbrennen zu vertreiben.

Man kann Wegwarte je nach Geschmack mit Löwenzahn, Tausendgüldenkraut oder Pfefferminze vermengen, auch Klettenwurzel, Mariendistel und Erdrauch sind möglich. Diese Teemischungen (immer nur drei Kräuter mischen) kurmäßig etwa zwei Wochen trinken. Man erreicht eine Verbesserung stoffwechselbedingter Probleme, manche Kopfschmerzen, Hauterkrankungen, Blähungen und Darmträgheit.

Die Wegwarte ist eine Einschleuser-Pflanze für Kalium. Dort, wo der Körper Schwierigkeiten hat, Kalium aufzunehmen, springt diese Pflanze ein. Sie bereitet den Weg, die Einbauschwierigkeiten werden gelöst bzw. verhindert.

Aus den hübschen blauen Blüten kann ein Zucker hergestellt werden, der den Winter hindurch außer Süßkraft auch noch eine Prise Gesundheit schenkt.

Man lässt in dem gekochten Wurzeltee noch einige Blüten ziehen.

Magisches und Mystisches: Unsere Edelsteinfreunde versuchen die Wirkung mit Bernstein, Chrysokoll, Landschaftsjaspis, Sarder, Sugilith, Karneol, Apachengold und Smaragd zu verstärken. Die Astronomen schreiben die Wegwarte Venus und Merkur zu