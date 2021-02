Bis Mittwoch, 24. Februar, Anmeldung für Schnuppertag an Realschule

Der Schnuppernachmittag der Realschule kann in diesem Schuljahr nicht wie gewohnt in der Schule stattfinden. Um den Grundschülern der Klassen 4 und ihren Eltern dennoch einen Einblick in das Schulleben zu geben, haben sich die Lehrkräfte etwas Besonderes einfallen lassen. Online können ab Freitag, 26. Februar, über die Lernplattform Moodle einige virtuelle Klassenzimmer betreten werden.

Jeder Fachbereich bietet außerdem verschiedene Spiele, Experimente und Rätsel an. Die Schüler sammeln auf diesem Weg Bausteine für ein Lösungswort und erhalten am Ende des Online-Schnuppernachmittags einen Gutschein, der im kommenden Schuljahr an der Schule eingelöst werden kann.

Per Videoschaltung ist am Freitag auch ein Informationsaustausch in verschiedenen Fachbereichen und mit der Schulleitung möglich. Besondere technische Voraussetzung ist außer einem Internetzugang nicht notwendig. Eine Voranmeldung bis Mittwoch, 24. Februar, ist jedoch notwendig. Eltern, die bereits an einer der drei Informationsveranstaltungen teilgenommen haben, können mit gleichem Moodle-Zugang am Schnuppernachmittag teilnehmen.