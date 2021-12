Bezirksjugendwerk bildet über 30 Jugendleiter aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit über 30 Jugendlichen aus 15 verschiedenen Orten des Evangelischen Kirchenbezirks Tuttlingen ist der erste Teil des Grundkurses für Gruppenleiter des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Tuttlingen nach vier intensiven Tagen in den Herbstferien im Haus Bittenhalde in Tieringen zu Ende gegangen.

Der Grundkurs ist Teil des Schulungsprogramms der Evangelischen Jugendarbeit und dient der Starthilfe für junge Leute ab 14 Jahren, die sich als Mitarbeitende in der Kinder-und Jugendarbeit ehrenamtlich einsetzen möchten.

Eigentlich ist Schulungszeit bei uns immer in den Osterferien, so schreibt Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin. Nun dieses Jahr sollten es die Herbstferien werden, da aufgrund der Corona-Pandemie die Schulung im Frühjahr 2020 und 2021 abgesagt werden musste. Die Nachfrage in den Orten und bei Jugendlichen war aktuell erstaunlich groß und so habe sich das Hauptamtlichenteam der Jugendreferenten und Diakone des Kirchenbezirks Tuttlingen dazu entschlossen, ein geeignetes Haus mit einem Hygiene- und Schutzkonzept zu suchen. Im Haus Bittenhalde in Tieringen konnte die Schulung mit Testkonzept und dem Hygienekonzept in großen Räumlichkeiten in den Herbstferien stattfinden. Wie gut die Gemeinschaft und die gemeinsame Zeit allen tat, war in allem so spürbar und greifbar. Freundschaften über den eigenen Ort hinaus, konnten entstehen.

Die Jugendlichen erhielten etliches an Basiswissen, um als künftige Jugendleiter gut vorbereitet starten zu können. Dazu gehörten unter anderem Themenbereiche wie Aufsichtspflicht, Rechtsfragen, Prävention vor sexueller Gewalt, Gruppenpädagogik, Programmplanung, der Umgang mit herausfordernden Kindern und Entwicklungspsychologie. Auch lernten die Teilnehmenden verschiedene Methoden der Gruppenarbeit kennen. Ein biblisches Gespräch in Kleingruppen am Morgen und ein Abendgebet, um sich nach einem langen Tag nochmal auf Gott zu konzentrieren, gaben den Schulungstage eine gute Atmosphäre und Ausrichtung.

Neben der Theorie gab es auch jede Menge Praxis, wobei sich die Jugendlichen in der Rolle als Leiter:in erleben konnten und auch das nötige „Feedback“ bekamen. Dabei kam der Spaß auch nicht zur kurz. Fortsetzung folgt mit einem Praxistag. Wenn möglich bald im neuen Jahr. Bilder mit vielen Eindrücken findet man auf der Homepage des Bezirksjugendwerkes Tuttlingen: www.ejw-bezirktut.de.