Bewohner vorübergehend evakuiert: Defekte Holzheizung verraucht Gebäude

Wegen eines technischen Defekts in einer neu installierten Heizung ist es am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr in einem Haus in der Angerstraße zu Rauchentwicklung gekommen, die die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen war mit vier Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz, so der Polizeisprecher auf unsere Anfrage, und evakuierte die Bewohner vorsorglich. Auch drei Fahrzeuge des DRK waren vorsorglich am Einsatzort. Einen Brand gab es nicht. Die Feuerwehr lüftete die verrauchten Räumlichkeiten aus, so dass die Bewohner wieder in das Haus zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand.