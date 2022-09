Bewegungsförderung schon bei den Kleinsten in der Krippe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bewegung ist vom ersten Lebensjahr an der Motor der Entwicklung. Das Kind gewinnt durch Bewegung zunehmend an Selbstständigkeit, es erkundet aktiv seine Umwelt und setzt alle Sinne ein. Kinder sammeln dabei viele Erfahrungen über sich selbst und bekommen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gesunde körperliche, geistige, seelische und soziale Entwicklung. In keiner Zeit war Bewegung aufgrund der Veränderungen in der kindlichen Lebenswelt so wichtig wie heute.

Im Evangelischen Kindergarten Spaichingen haben Kleinkinder viele Möglichkeiten ihren Bewegungsdrang auszuleben. Im Gruppenraum gibt es Podeste, eine Hühnerleiter zum Balancieren und Treppen. Eine tägliche Turnraumrunde ergänzt das Angebot ebenso wie Gartenaufenthalte. Der gesamte Tagesablauf ist so konzipiert, dass im Krippenalltag genug Abwechslung und vielerlei Bewegungsmöglichkeiten ohne Leistung- oder Zeitdruck geboten werden. So wird kindliche Entwicklung gefördert und persönliche Kompetenzen erweitert.