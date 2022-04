Bewegungsförderung mit Spaß und Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bewegungsförderung spielt bei unserer pädagogischen Arbeit, nicht nur in Corona-Zeiten, eine überaus wichtige Rolle. Das Ziel ist es, den Kindergartenkindern viele verschiedene interessante Anreize zu bieten, die natürlich auch Spaß und Freude mit sich bringen. Alle zwei Wochen gehen Erzieherinnen mit einer Projektgruppe an einem Nachmittag in den Wald hinter dem Betonwerk. Kühles oder regnerisches Wetter ist kein Hindernisgrund, ganz nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung!“

Pünktlich um 14 Uhr machen sich Kinder und Erzieherinnen auf den Weg zu dem Waldstück, wo Station gemacht wird. Bis dorthin gibt es auf dem Anmarsch viel zu entdecken. Tierspuren, Waldameisen, spannende ungewöhnliche Geräusche bis hin zu unzähligen Mücken, die uns manchmal unerfreulicher Weise begleiten. Am Waldplatz angekommen, werden die Regeln besprochen: „Immer in Sichtkontakt bleiben, Schreien verboten, keine Tiere töten, nichts in den Mund nehmen!“

Dann beginnt die Freispiel- und Entdeckerzeit. Es werden Hütten gebaut, Naturmaterialien erforscht, es gibt unzählige Anreize für Rollenspiele. Es bietet sich Gelegenheit zum Buddeln, Balancieren, Klettern, Bauen, Herumspazieren ohne enge Abgrenzungen. Zwischendurch gibt es eine Trinkpause. Gegen 15.40 Uhr wird der Rückweg angetreten. Beladen mit vielen Mitbringseln aus dem Wald geht es Richtung Parkplatz, wo die Eltern warten.