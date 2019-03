Betrunkener Fahrer demoliert drei Autos

In der Karlstraße ist in den frühen Morgenstunden des Freitags ein betrunkener Fahrer gegen zwei geparkte Autos gefahren. Dabei entstand an den drei Wagen Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Der 29-jährige Mann war laut Polizei gegen 3.45 Uhr nach ersten Erkenntnissen ungebremst gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda gestoßen und hatte diesen auf einen Renault aufgeschoben.

Der Fahrer sowie eine 27-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Sie mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass der 29-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemtest brachte die Bestätigung. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein gab der Mann erst einmal ab.