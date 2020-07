Betrunkener Autofahrer macht sich mehrfach strafbar

Gleich mehrere Straftatbestände auf einmal hat ein 43-jährige Autofahrer in der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr mit einer Fahrt auf der Spaichinger Hauptstraße erfüllt, wie die Polizei berichtet.

Er sei nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Auto an eine Tankstelle herangefahren und sei dort einem Zeugen aufgrund seines schwankenden Ganges aufgefallen, berichtet die Polizei. Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen trafen den 43-Jährigen an der Tankstelle an. Er war augenscheinlich alkoholisiert, verbal aggressiv und lehnte die Durchführung eines Atemalkoholtestes ab.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort klären, dass der Tatverdächtige mit einem Skoda gefahren war. Der Skoda war nicht zum Straßenverkehr zugelassen, nicht haftpflichtversichert und mit einem nicht zum Fahrzeug gehörenden Kennzeichen versehen. Der 43-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus festgenommen. Gegen die Maßnahmen der Polizei habe er sich gewehrt und den Beamten Fußtritte angedroht, so dass er schließlich geschlossen in das Krankenhaus transportiert werden musste.

In diesem Zusammenhang wurde bei dem Tatverdächtigen zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.

Im Krankenhaus habe der 43-Jährige anlässlich der Blutentnahme weiter Widerstand geleistet. Zudem habe der Tatverdächtige die Polizeibeamten beleidigt. Die Festnahme wurde nach der Blutentnahme und nach Verlassen des Krankenhauses in einer Nachbarstadt aufgehoben, der Tatverdächtige wurde dort unmittelbar auf die Straße entlassen.

Gegen den 43-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen die Abgabeordnung, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.