Betrunken Auto gefahren und Garagentor beschädigt

Wegen Unfallflucht und wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers Spaichingen am Sonntagabend Ermittlungen gegen einen 52-jährigen Mann eingeleitet und ihm nach der Blutentnahme den Führerschein abgenommen. Der Mann fuhr nach Mitteilung der Ppolizei gegen 17.20 Uhr mit einem BMW rückwärts aus einer Hofeinfahrt und prallte dabei gegen ein gegenüberliegendes Garagentor in der Andreas-Hofer-Straße. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Tor zu kümmern, fuhr der Mann davon. Eine verständigte Streife konnte den 52-Jährigen kurze Zeit später überprüfen und stellte bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab dann laut Polizei auch über 2,4 Promille. Nun muss sich der Mann in einem Strafverfahren für den Unfall und die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten, heißt es im Polizeibericht.