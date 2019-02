Am nächsten Mittwoch wird der Kreistag vor der öffentlichen Entscheidung am 7. März beraten. Dazu erreichte uns am Freitag folgende Stellungnahme:

„Der Betriebsrat sieht die vorgeschlagene Verlegung stationärer Betten nach Tuttlingen als alternativlos an. Die politischen und medizinischen Sachlagen sind in den Bürgerversammlungen bereits ausreichend dargestellt worden. Der heutige Personalmangel, sowohl bei Ärzten als auch beim Pflegepersonal, ist die Folge jahrelanger Versäumnisse der Politik. Der Bürger erwartet von uns – und dies auch zu Recht – dass er an 365 Tagen 24 Stunden täglich pflegerisch und medizinisch versorgt wird.

Personalausfälle müssen in der Patientenversorgung sofort ersetzt werden, da Arbeit am Patienten nicht zu verschieben ist. An einem Klinikstandort ist hochwertigere medizinische und pflegerische Versorgung möglich. Die Arbeitsbelastung kann gesenkt werden und Personalausfälle sind einfacher zu organisieren. Durch Erweiterung der medizinischen Klinik an einem Standort lassen sich leichter Ärzte und Pflegepersonal gewinnen. Wir brauchen attraktive Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen.

Ebenso gehört das Gesundheitswesen nach unserer Auffassung in die öffentliche Hand. Bei privaten Trägern zählt nur der Profit. Es gibt eine Verantwortung gegenüber 900 Beschäftigten. Wir haben die Zusage, dass keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden. Wir brauchen deshalb jeden Mitarbeiter! Nach vielen Diskussionen in der Öffentlichkeit sieht der Betriebsrat mit Sorge dem Entscheid am 7. März entgegen.“