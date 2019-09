Betreuer berücksichtigen die Wünsche der Kinder

Spaichingen (pm) - Auch in diesem Jahr hat die Stadt Spaichingen in den ersten drei Wochen der Handwerkerferien vom 29. Juli bis 16. August wieder eine tägliche Betreuung für Kindergarten– und Grundschulkinder in der Zeit von 7.15 bis 13 Uhr angeboten. Für Grundschulkinder gab es zusätzlich in der fünften Ferienwoche vom 26. bis 30. August eine Betreuung.

Das altersgerecht gestaltete Programm sei wieder sehr gut bei den Kindern angekommen, teilt die Stadt mit. Die Schülergruppe, begleitet von Andrea Scheffold-Thiel, Sophia Barth und Jana Reiser, war in den ersten drei Ferienwochen fleißig am Basteln, Malen und Kleben. Die Kinder kreierten Täschchen und Pinatas und verzierten diese, sodass wunderschöne kleine Kunstwerke entstanden. In den Pausen gab es Obstsalat und Waffeln.

Kinder wünschen Wasserschlacht

Gemeinsam spazieren gehen, einkaufen und auf dem Schulhof austoben gehörten ebenfalls zum Programm. Da das Wetter mitspielte, gab es auf Wunsch der Kinder eine kleine Wasserschlacht und einen Besuch im Freibad.

Die Betreuer haben bei der Gestaltung der Betreuung auch immer die Wünsche der Kinder mit berücksichtigt, sodass für jeden etwas Passendes dabei war. Ein beliebtes Ausflugsziel sei der Skaterplatz gewesen, bei dem die Kinder ihre fahrbaren Untersätze mitnehmen durften. Auch in der fünften Ferienwoche, in der Chris Lehmann und Madlen Reiser die Betreuung übernahmen, wurde den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Die Betreuung der Kindergartengruppe von 29. Juli bis 16. August im städtischen Kindergarten Sonnenschein wurde von Jasmin Rungas, Madlen Reiser und Monja Aicher übernommen.

In den Betreuungswochen durften die Kinder schöne glitzernde Schmetterlinge basteln, Muffins und Kuchen backen und Pizza machen. Die Betreuung habe allen Kindern sehr gefallen, heißt es in der Pressemitteilung, vor allem das Spielen im Garten des Kindergartens.

