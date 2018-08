Besuch an einem Kraftort

Der „Berg“ ist ein Platz, an dem die Seele an- und die Gedanken zur Ruhe kommen können. So haben es auch die Besucher im Rahmen unserer Serie „SZ öffnet Türen“ empfunden, die am Donnerstagnachmittag von Pater Superior Alfons Schmid durch das Kloster, die Kirche und die Anlage geführt wurden.

Dass der Dreifaltigkeitsberg schon zu Urzeiten eine besondere Wirkung auf die Menschen hatte, lässt sich aus der Geschichte ablesen: Der Baldenberg, wie er vor dem Bau der Kirche im 17. Jahrhundert hieß, beherbergte wahrscheinlich ein Sonnenheiligtum und ab 800 bis 700 vor Christus war auf dem Berg - so lassen es die Wallanlagen vermuten - eine keltische Fliehburg.

Vor 35 Jahren war Pater Alfons als junger Kaplan in Spaichingen und habe damals wie heute gut verstanden, warum die Sonne in vorchristlicher Zeit hier besondere Bedeutung hatte: einmalig schön der Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Überhaupt spüren die Besucher an jeder Station, dass auch die Claretiner diese Gabe des Ortes als geistliche Kontemplation aufnehmen, Angebote machen für Menschen, zu sich und zur Ruhe zu kommen. Es sei auch für Wanderer befreiend, nach oben zu kommen und die Probleme oder den Stress unten zu lassen.

Die traurigen Engelchen

Ein Kraftort eben. Der auch seine kunsthistorischen Besonderheiten hat, wie die Gäste in der Wallfahrtskirche erleben können. Das ganz Besondere ist aber der Altar von Josef-Anton Feuchtmayr, oder zumindest seiner Schule, der als Barockaltar im 18. Jahrhundert um ein geschnitztes Altarbild von Johann Schupp aus dem Jahr 1680 gebaut wurde sowie die restliche Kirchenausstattung. Pater Alfons bezieht in seinen Erzählungen immer auch die menschliche Ebene ein. Wie, dass die rund 80 Putten und Engel des Altars alle ein wenig traurig blicken. „Vielleicht, weil Feuchtmayr von neun Kindern sieben gestorben sind.“

In der Kirche säßen oft Menschen, teils für mehrere Stunden, im Gebet. „Das ist ein gutes Zeichen. Dass sich die Menschen angenommen wissen.“

Pater Alfons erzählt die Geschichte der Kirche, der Wallfahrt und schließlich des Klosters, das erst 1924 durch eine Gruppe Claretiner-Patres eingerichtet wurde. Und immer schwingt ein wenig Augenzwinkern über die Unwägbarkeiten einer solche Geschichte mit. Wie des Bischofs, der zunächst gar keine Verwendung für die in Spanien 1849 gegründete Gemeinschaft beziehungsweise einen Ableger hatte und sich dann erinnerte „Ach ja, ich habe doch einen abgelegenen Wallfahrtsort...“ Bis dahin wurde die Messe durch Franziskaner aus Wurmlingen gefeiert.

Märtyrer des Ordens

Die Geschichte der Claretiner und ihrer Märtyrer im spanischen Bürgerkrieg und anderswo erzählt Pater Alfons. Und beim Besuch der Klosterinnenräume erläutert er beim Zusammentreffen mit einem Srilankischen Pater die heutige Struktur der 3000 Patres in 64 Ländern umfassenden Gemeinschaft.

Den ehemaligen Kartoffel- und jetzt Abendkeller für Gruppen durften die Besucher sehen, den unterirdischen Gang und den Speisesaal, ehe das Backhäusle und die Krippenausstellung besucht wurden. Hier wurde endgültig klar, was Weltkirche bedeutet: Krippen aus allen möglichen Ländern, Raritäten, Kostbarkeiten und Volkstümliches, mit ganz eigener Landesprägung, sind dort zu sehen: Jeden Tag von 14 bis 17 Uhr. Geschichten der Bibel und ihre Lehren sind hier zu finden. Und: Über all das kann man sehr gut im Brunnenhaus nachdenken. Einem stillen, offenen Ort der Meditation.