Bestnote für Spaichinger Lateinformationstänzer

Es war ein Auftakt nach Maß. Die Lateinformationstänzer des SV Spaichingen haben zum Ligastart in Ulm einen Auftritt in Perfektion hingelegt. Die Wertungsrichter haben den Spaichingern allesamt die Bestnote vergeben und den Tänzern damit Platz eins beschert.

Das A-Team der Tanzsportabteilung (TSA) Blau-Weiß des SV Spaichingen hatte sich für seine erst zweite Ligateilnahme nach der Gründung der Lateinformation 2018 monatelang vorbereitet und seine Choreographie zu den Welthits von Sängerin Lady Gaga aus dem Vorjahr optimiert. „Wir haben die vergangenen zwei Wochen sehr gut und intensiv trainiert und nochmals Fortschritte gemacht. Das Team war bereit, ein gutes Turnier zu tanzen“, beobachtete Trainer Jochen Köhler, der beim Auftakt selbst mittanzte.

Einem erfolgreichen Start in der Landesliga Süd 2 Latein des Tanzsportverbands Baden-Württemberg mit insgesamt fünf Turnieren stand damit nichts mehr im Wege.

Mit dem ersten Platz im ersten Turnier in Ulm hätten die Tanzpaare aber wohl selbst nicht gerechnet. Denn: Die Anschauungsrunde verlief nach Einschätzungen von Jochen Köhler zwar „solide“ aber „nicht fehlerfrei“. Für die Spaichinger Tänzer galt es somit im Finale, mit der Präsentation der gleichen Choreographie auf dem Parkett eine Schippe draufzulegen. Bevor es soweit war, sprach Köhler mit der Co-Trainerin Mona Brands und dem Team in der Videoanalyse die Positionspatzer aus der Vorrunde an. „Diese galt es im Finale zu korrigieren, um ganz vorne dabei sein zu können“, so die Marschroute des Trainers.

Als erstes Team mussten die Spaichinger Lateinformationstänzer im Finale das Parkett betreten, was damit bedeutete, dass die Wertungsrichter die restlichen Mannschaften an ihnen gemessen haben. „Es war klar, dass wir somit einen bleibenden Eindruck bei den Wertungsrichtern hinterlassen mussten“, sagte Jochen Köhler und ergänzte: „Schon beim Auflaufen auf die Fläche haben wir eine unbeschreibliche Energie gespürt, die uns durch den gesamten Durchgang getragen hat. Jeder war für den anderen da. Ein toller Teamspirit hat sich entwickelt. Jeder einzelne Tänzer hatte Spaß und konnte sich auf der Fläche völlig gehen lassen. Mit diesem überzeugenden Gefühl haben wir das Parkett auch wieder verlassen.“

Nachdem die Wertungsrichter auch die anderen Mannschaften im Finale begutachteten, hatten sie keine andere Wahl: Alle fünf Wertungsrichter hoben die Zahl eins für den SV Spaichingen nach oben – die Bestnote zum Ligastart war perfekt.

„Unsere Leistung wurde mit dem ersten Platz belohnt. Nachdem die Wertungsrichter das Ergebnis bekanntgaben, flossen zahlreiche Freudentränen und losgelöste Schreie gingen durch die Halle“, so Köhler abschließend, der mit so einer glatten Wertung nicht gerechnet hatte. Das A-Team der TSA des TSV Kirchberg landete beim Auftaktturnier in der Landesliga Süd Latein auf dem zweiten Platz, gefolgt vom B-Team des TSC Besigheim. Insgesamt mischen fünf Teams in der Landesliga Süd Latein mit.

Für die Spaichinger Lateinformationstänzer geht es am 22. Februar im einheitlichen Lady-Gaga-Kostüm in Ludwigsburg um weitere wichtige Punkte in der Landesliga. Das Saisonziel dürfte übrigens für die Tanzsportabteilung Blau-Weiß nach diesem perfekten Auftakterfolg klar definiert sein: Aufstieg!