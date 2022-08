Berufswahlsiegel für zwei Spaichinger Schulen

Mit dem BoriS – Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg – sind zum 13. Mal Schulen ausgezeichnet worden, die ihre Schüler in besonderer Weise bei der Wahl eines Berufs oder Studiums unterstützen. Im Rahmen einer Feierstunde ist neun Schulen aus der Region das BoriS-Berufswahl-Siegel durch die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Handwerkskammer Konstanz in Villingen-Schwenningen verliehen worden. Darunter waren auch die Realschule Spaichingen und die Schillerschule in Spaichingen. Das teilt die Handwerkskammer in einem Schreiben mit.

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde in diesem Jahr das Berufswahl-Siegel an zwei Schulen erstmalig verliehen. Sieben Schulen haben die Rezertifizierung erfolgreich durchlaufen - darunter eben auch die beiden Spaichinger Schulen. Bei den gewürdigten Projekten stehe der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft im Vordergrund. Dabei reicht das Spektrum von Schülerfirmen über schulisch organisierte Berufs-Infotage bis hin zu gewachsenen Bildungspartnerschaften. Das Berufswahl-Siegel ist drei Jahre gültig. Danach kann sich eine Schule für weitere fünf Jahre rezertifizieren lassen.