Berufsfachschüler besuchen Ausbildungs-Info-Tag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft der Erwin-Teufel-Schule Spaichingen freute sich über die Gelegenheit bei der Firma HEWI G. Winker GmbH & Co KG, den Ausbildungs-Info-Tag zu besuchen.

Die Schülerinnen und Schüler wollen ihre Zukunft aktiv gestalten und informierten sich über die Ausbildungsberufe der Firma HEWI. Begleitet und unterstützt wurden sie dabei von ihrer Klassenlehrerin Catrin Biermann und von Marion Heinz, Jugendberufshelferin an der Erwin-Teufel-Schule.

Für unsere interessierten Schülerinnen und Schüler nahm sich sogar Dr. Meßmer Zeit und begrüßte die Schar persönlich. Tatjana Hänssler und Boban Bober stellten die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten der Firma HEWI vor. Manch eine*r überlegt sich jetzt sich doch noch, sich mehr ins Zeug zu legen für einen weiterführenden Abschluss, um noch dual zu studieren.

Aber auch für den Mittleren Bildungsabschluss bietet die Firma HEWI vielfältige, berufliche Möglichkeiten. Neben Industriekaufleuten bildet die Firma HEWI auch Mechatroniker*innen, Industriemechaniker*innen und Maschinenanlagenführer*innen aus.

Von der beeindruckenden Führung durch die Produktionshallen in Werk 2 ging es ins Hochregallager. Die Auszubildenden der Firma standen den Schülerinnen und Schüler Rede und Antwort zu all ihren Fragen. Vor der Instawall gab es noch die Möglichkeit für ein persönliches Erinnerungsfoto und an einem Quiz jeder teilnehmen, der wollte.

Abgesehen von einem durch und durch gelungenen Tag bedankten sich die Schülerinnen und Schüler und ihre Begleiterinnen bei der Firma HEWI auch ganz herzlich für die vorzügliche Versorgung mit Snacks, Getränken und Pizza.