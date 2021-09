Bergsteigergruppe lässt Kinder klettern und mit dem Bike springen

Zwei abwechslungsreiche Nachmittage hat die Spaichinger Ortsgruppe des deutschen Alpenvereins (DAV) diesen Sommer im Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 14 Jahren angeboten. Zunächst stand am Klettern in der altern Turnhalle auf dem Plan.

23 Kinder konnten gesichert von einem Betreuerteam ihre ersten Erfahrungen an der Kletterwand sammeln oder ihr Können in den schwierigen überhängenden Routen unter Beweis stellen, so eine Pressemitteilung.

In der folgenden Woche fand das erste Kinderferienprogramm auf der neu errichteten Mountainbikestrecke am Zundelberg statt. Auch hier waren zahlreiche Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die 22 Kinder bei sonnigem Wetter zu betreuen. Zunächst wurden auf einem zu diesem Zweck errichteten Parkour verschiedene Fahrtechniken geübt.

Nach dem Aufwärmen erkundeten die Kinder in kleinen Gruppen und unter Aufsicht die unterschiedlichen Abschnitte der blauen und damit leichtesten Mountainbikestrecke mit ihren Rädern.