Bergsteigergruppe feiert wieder

Am Sonntag, 18. September, konnte die Bergsteigergruppe Spaichingen nach zweijähriger Unterbrechung wieder ihr traditionelles Edelweißfest veranstalten. Neu war in diesem Jahr der Veranstaltungsort, so fand das Fest nicht wie in den letzten Jahren vor dem Bergsteigerheim statt, sondern in der alten Turnhalle in Spaichingen.

Ein großes Highlight für die jüngeren Besucher war die Kletterwand, welche unter Betreuung der vereinseigenen Jugendleiter den ganzen Tag über stark genutzt wurde. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt und die Veranstalter bedanken sich bei den vielen Helfern und Besuchern für eine voll besetzte Halle.

Eingerahmt von einem Vorspiel der Alphorn Gruppe und unter Beisein des Bürgermeisters, Herrn Hugger, fanden die Ehrungen für Mitglieder des Deutschen Alpenvereins statt. Aus dem Beirat verabschiedet wurden Roswitha Bronner, Jasmin Hauser sowie Reinhold Benz. Auf dem Bild zu sehen sind die Jubilare Helmut Rees, Alois Stehle, Herbert Stehle, Heinrich Aicher (jeweils 40 Jahre) sowie Ingrid Pilz, Jasmin Hauser, Gabriele Hauser, Sigfried Hauser (jeweils 25 Jahre) mit Gruppenleiter Timo Dietrich.