Bergsteiger erklimmen das Diechterhorn

Die Grimselpassstraße mit der fast unaussprechlichen Bus-Haltestelle „Chüenzentennlen“ ist der Ausgangspunkt einer erlebnisreichen Hochtour der Spaichinger Bergsteigergruppe in den Urner Alpen gewesen. Vorbei am Gelmersee und Diechterbach-Wasserfall ging es in schweißtreibendem Aufstieg zur Gelmerhütte. Dort wurden die Spaichinger mit einem Glas Begrüßungstee empfangen und sie konnten den grandiosen Ausblick genießen.

Am nächsten Morgen war die achtköpfige Gruppe um 5.15 Uhr wieder auf den Beinen, so eine Pressemitteilung. Auf verschlungenen Felspfaden gelangten die Spaichinger zum Übergang auf den Diechtergletscher; allerdings ließ der vorhandene Gletscherschwund eine mehr als 100 Meter hohe und steile Eisflanke zurück. Nur unter Verwendung von Eisschrauben konnte eine sichere Überwindung dieses Hindernisses gewährleistet werden, bis danach der Passübergang Diechterlimi erreicht wurde.

Von hier aus waren es noch eine Gletscherquerung und eine kurze Kletterei bis zum Gipfel des Diechterhorns in 3389 Metern Höhe. Nach Gipfelfoto und Rundumblick zwangen aufziehende dunkle Wolken und Donnergrollen zum baldigen und langen Abstieg auf dem zerrissenen Triftgletscher zur Trifthütte. Mit viel Glück schlüpften die erschöpften Teilnehmer in die Hütte, als ein heftiger Regenschauer einsetzte. Doch das Abendrot versprach wieder gutes Wetter für den nächsten Tag.

Dies war auch erforderlich, denn der lange und steile Abstieg, oft mit Ketten und Seilen gesichert, forderte nochmals die volle Konzentration, so die Pressemitteilung. Eine besondere Attraktion war eine 100 Meter über dem Gletschersee schwebende und 170 Meter lange Hängebrücke. Nach weiterem Abstieg erlöste die Trift-Gondelbahn die Beinmuskulatur vor weiteren Belastungen und brachte die Bergsteiger wieder auf festen Boden zurück. Teilnehmer waren Roswitha und Edwin Bronner, Cordula Bühler, Andreas und Antonia Keller, Manfred Boll, Erich Marquardt und Reinhold Benz.