Bergsteiger ehren langjährige Mitstreiter

Zur Mitgliederversammlung 2018 hat Gruppenleiterin Roswitha Bronner die Bergsteiger im DAV im gut besuchten Bergsteigerheim begrüßt. Für 40-jährige Vereinstreue wurde Lisa Steidle und Josef Steidle geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Gertrud Hielscher, Andrea Dreher, Kerstin Ginzel und Hanna Leiwat geehrt. Von der Gruppenleiterin erhielten die Jubilare Ehrennadeln und ein Geschenk der Sektion Oberer Neckar.

In ihrem Rückblick auf das vergangene Bergjahr 2017 berichtete sie laut Pressemitteilung, dass an der vereinseigenen Kletterwand und bei den Bergtouren keine größeren Unfälle zu verzeichnen waren. Einen besonderen Dank sprach sie allen ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz aus und würdigte die „hervorragende Zusammenarbeit“ beim jährlichen Edelweißfest und beim 50-jährigen Jubiläum im November.

Die Berichte der Spartenführer fielen insgesamt positiv aus. So konnte bekannt gegeben werden, dass die Bergsteigergruppe derzeit aktuell in Spaichingen 863 Mitglieder hat. Tourenwart Reinhold Benz berichtete, dass von den ausgeschriebenen Touren 14 durchgeführt wurden. Die Ziele waren die Besteigung von Dreitausendern in der Schweiz und Österreich sowie Klettertouren, Klettersteige und Mountainbike-Touren.

Die angebotene jährliche Kletterausbildung an der eigenen Kletterwand sowie die alpine Ausbildung wurden laut Pressemitteilung mit großem Interesse besucht. Auch für 2018 bieten die Bergsteiger ein abwechslungsreiches Programm an. Es werden Touren in Eis und Schnee bis zu anspruchsvollen Kletter- und Hochtouren sowie Mountainbike-Touren angeboten.

Kassenverwalter Joachim Reger berichtete über einen ausgeglichenen Kassenstand, wofür er großen Applaus erhielt. Neu gewählt wurden Philipp Butz als Beirat und Niki Jung als Ehrenrat. In ihren Ämtern bestätigt wurden Beate Schnee als Schriftführerin, Reinhold Benz als Tourenwart, Joachim Reger als Kassenverwalter, Volker Vischer als Seniorenvertreter und Heimwart, Gerhard Schmid als Beirat und Homepage-Betreuer sowie Simone Weidner als Kassenprüferin. Die stellvertretende Leitung konnte nicht besetzt werden. Andrea Dreher übernahm die Entlastung der Funktionäre und bescheinigte eine „ausgezeichnete Arbeit“.