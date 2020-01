Bergsitzung Redemanuskript von Ulrich Braun für die CDU:

Erklärung der CDU zum Jahresbeginn anlässlich der Bergsitzung des Gemeinderates am 20. Januar 2020

Liebe Patres vom Berg,

sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Damen und Herren Mitarbeiter der Verwaltung,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

im Namen der CDU-Fraktion darf ich Ihnen, auch wenn wir schon wieder 20 Tage im Jahr 2020 hinter uns haben, zunächst alles Gute in diesem neuen Jahr wünschen, viel Glück, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder hier oben auf dem Dreifaltigkeitsberg miteinander tagen können, tagen dürfen.

Meine Damen und Herren,

wir haben als Gemeinderat im vergangenen Jahr zahlreiche Entscheidungen getroffen, man kann davon sprechen, dass wir wieder ein intensives Jahr miteinander erlebt haben, kurz unterbrochen durch die Kommunalwahlen im Mai. Aber zuvor und auch danach haben wir doch einige der Entscheidungen auch mit großer Einigkeit getroffen.

Und ich bin der Meinung, wir können gut ins neue Jahr gehen. Mit diesen Entscheidungen, die wir als Gemeinderat getroffen haben, zugegeben, ambitionierte Entscheidungen, aber dennoch notwendige und vor allem in die Zukunft gerichtete Entscheidungen. Und wenn man entscheidet, dann ist auch klar, dass man Geld in die Hand nehmen muss, und dennoch mit Augenmaß. Wir haben viele Investitionen beschlossen, Investitionen in die Zukunft unserer Infrastruktur, in die Zukunft unserer Bildungslandschaft Spaichingens.

Unsere Bildungseinrichtungen sollten uns am Herzen liegen, das tuen sie und daher sind die Investitionen und der Unterhalt für unsere Schulen und Kindergärten unverzichtbar, jede Investition ist hier eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und für die Jugend! Und so werden wir in diesem Jahr, so hoffe ich, den Waldkindergarten, der eigentlich schon lange in Betrieb sein sollte, eröffnen! Und eine weitere städtische Betreuungseinrichtung bringen wir in diesem Jahr auf den Weg!

Meine Damen und Herren, die Stadtentwicklung schreitet voran, sicherlich am besten bildlich zu sehen mit der Sanierung der Hauptstraße, mit dem Kreuzplatz, was im Entscheidungsprozess nicht geräuschlos einher ging! Und für uns als CDU ein Kreuzplatz, auf dem wir gerne Leben sehen, auf dem wir gerne Begegnungen zwischen Jung und Alt wahrnehmen möchten, mit einem geringen Verkehrsaufkommen! Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, sicher eine große finanzielle Aufgabe, die hier durchgeführt wird. Dennoch hoffe ich, dass die Bauarbeiten auch in der nahen Zukunft ohne größere Beeinträchtigungen für die Anwohner und für die Einzelhändler in unserer Stadt von Statten gehen und dass sich die Wogen glätten, auch mit Entgegenkommen der Stadt und dem Bemühen des täglichen Dialogs!

Stadtentwicklung bedeutet für uns auch Wohnraumbeschaffung. Dies nicht um jeden Preis! Das möchte ich auch betonen. Wir weisen nicht nur neue Gebiete aus, wir sind auch an Lösungen bestrebt, innerhalb der Stadt Wohnraum möglich zu machen. Daher haben wir in einigen Bebauungsplänen auch zugestimmt, mit einfachen Mitteln mehr Wohnraum schaffen zu können.

Wir müssen gerüstet sein für die Zukunft, wir müssen als Stadt ein Angebot machen für junge Familien, immer aber auch mit Augenmaß! Wir müssen aber auch ein Angebot für Familien bereitstellen, die nicht auf der Sonnenseite leben und benachteiligt sind. Und das muss aus unserer Sicht würdig und anständig erfolgen!

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns darüber, dass unsere Sportanlagen nicht zu kurz kommen, sie dürfen es nicht! Weitere Maßnahmen im Stadion werden in Angriff genommen, auch ein Bekenntnis an unsere vielen Ehrenamtlichen und Sporttreibenden in den Vereinen, auch hier gilt ein Dank an die vielen Ehrenamtlichen, die jeden Tag ihre Freizeit im Sinne der Vereine aufwenden und diese mit ihrer wertvollen Arbeit bereichern!

Es ist aber wie immer im Leben. Vieles, was wir beschlossen haben, was in der Stadt auf der Agenda steht, geht nur einher mit einer finanziellen Ausstattung! Und daher danken wir als CDU-Fraktion den vielen Geschäftstreibenden, den Firmen in unserer Stadt für ihr Engagement, für ihren unternehmerischen Weitblick, für Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern, die Zahlen im Haushalt bestätigen eine gesunde Struktur in unserer Wirtschaft, eine Basis, die uns erst handeln lässt und wo wir hoffen, dass 2020 die Rahmenbedingungen uns so weiter tragen.

Meine Damen und Herren,

im letzten Jahr waren die Bergreden dominiert durch die Situation am Spaichinger Klinikum. Ein Punkt, der uns alle unzufrieden stellen muss. Eine jahrzehnte alte Einrichtung, die wir alle schmerzlich vermissen. Und es war bedenklich, in welcher Kürze die Angelegenheit durch die Landkreisverwaltung forciert wurde, wobei ich in dieser Klinikdebatte auch betonen möchte, dass die Ursprünge für die Diskussionen, auch mit der Verlagerung der Chirurgie vor vielen Jahren weit in der Vergangenheit liegen.

Aber ein gewisser Frust, das ist, was übrig bleibt in der Wahrnehmung vieler Menschen in unserer Stadt gegenüber der Klinikverwaltung.

Und dennoch müssen wir hier in die Zukunft schauen und jede, jeder der eine tragfähige Idee, eine Lösung anbieten kann, muss doch herzlich willkommen sein in der täglichen Diskussion über die Zukunft der Robert-Koch-Straße 31 in Spaichingen! Ich glaube, wir sind jedem dankbar, der sich hier einbringt, aus Spaichingen, aber auch darüber hinaus kann jede Stimme hierzu etwas wertvolles beitragen!

Und so sollten viele Entscheidungen in der Stadt auf breiten Schultern gestützt sein. So auch bei Themen wie an unserem Bahnhof! Barrierefreiheit für die, die sie brauchen! Wenn wir hier Ideen und Lösungsansätze von außen erhalten, wenn wir Unterstützung angeboten bekommen, dann sollten wir als Stadt diese nicht ausschließen als Besserwisserei! Und auch in Sachen Klimaschutz sollten wir die Entscheidung mit vielen Beteiligten diskutieren. Wir haben in der Stadt eine Bewegung junger Menschen, der wir alle Respekt zollen sollten. Im Haushalt wurden Mittel für Klimaschutz eingestellt, es gilt jetzt, diese vernünftig und in Absprache mit allen Verantwortlichen, auch mit Experten gezielt einzusetzen. Denn egal, was man davon hält, ich denke, so langsam hat jeder begriffen, das Thema mit einer großen Bedeutung zu begleiten!

Dies ist für uns alle eine Herausforderung, wir stehen auch in Spaichingen vor einigen Herausforderungen. Diese sollten immer mutig, aber mit großem Sachverstand und in einer Art und Weise in der täglichen politischen Diskussion angegangen werden, wo sich trotz unterschiedlicher Ansichtsweisen jeder am Abend in die Augen schauen kann!

Das wünschen wir uns für das Jahr 2020, Respekt und Anerkennung für den jeweils anderen für sein Tuen, es ist ein Wunsch und ein Vorhaben, das wir uns alle gerne vornehmen sollten! Ein fairer Wettstreit bringt das Beste für die Stadt, nämlich Input, nicht in sozialen Netzwerken, sondern in der wirklichen Welt!

Meine Damen und Herren,

abschließend möchte ich noch – auch im Namen der ganzen Fraktion mit einem Satz auf den Haushalt eingehen.

Wie eingangs erwähnt, haben wir in diesem Jahr einen ambitionierten Haushalt beraten und werden ihn voraussichtlich auch so beschließen. Wir sind gut aufgestellt, klar, ein Haushalt birgt immer Risiken, aber dennoch sehen wir den Haushalt 2020 als seriöses Zahlenwerk an!

Ganz besonders möchten wir in diesem Zusammenhang unserem Kämmerer Christian Leute danken und wir wissen, was wir an Ihnen haben! Vielen Dank für Ihre Arbeit!

Ich wünsche uns allen Gemeinderäten für das neue Jahr eine gute und faire Zusammenarbeit für die beste Lösung in der Sache, aber immer einen Umgang im Persönlichen, der uns am Montagabend nach den Sitzungen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lässt.

Vielen Dank.