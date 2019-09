Bergkirbe: Trotz Regens ein Erfolg

Die Spaichinger Bergkirbe ist auch in diesem Jahr ein Erfolg gewesen. Trotz Regen kamen die Besucher in Scharen. Der Tag begann traditionell mit einer Hubertusmesse in der vollbesetzten Kirche.

Nach dem Gottesdienst strömte alles in Richtung Festplatz zum Zelt und den übrigen Verkaufsstellen.

Nach dem Fassanstich durch Pater Alfons und Brauereibesitzer Rainer Honer kamen die Bedienungen und Helfer ins Schwitzen, um die vielen Gäste im Zelt zu versorgen.