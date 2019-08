Benji ist der Beste – Hundefreunde erleben enormen Zulauf beim Turnier

Ein turbulentes Wochenende haben die Hundefreunde Spaichingen erlebt. Mehr als 50 Starter aus zehn Vereinen sind der Einladung zum „Happy Hip Hop Cup“, dem Sommerturnier der Hundesportler, gefolgt. Sie haben insgesamt über 70 Starts absolviert. Den Tagessieg konnte Elisabeth Stover aus Tuttlingen mit ihrem Hund Benij für sich verbuchen.

Mit 59 Punkten in der Unterordnung und schnellen 11,56 Sekunden für die Hindernisbahn, erlief sich das Team 273 Gesamtpunkte. Das bedeutete am Ende des Tages den Wanderpokal der Damen. Der Wanderpokal für die Herren ging an Torsten Mekelburg aus Tuttlingen. Mit seinem Mischlingshund Honey erhielt er 56 Punkte für die Unterordnung. Das war das beste Ergebnis bei den Herren an diesem Tag.

Die schnellste Hindernisbahn lief mit Sven Nimser und dem Rottweiler Rüden „Charlie“, auch ein Tuttlinger Team, in der Zeit von 9,61 Sekunden.

Aufgrund des hochsommerlichen Wetters geriet die Sportveranstaltung beinahe schon zu einem Sommerfest. Für die startenden Mensch-und-Hund-Teams waren Schattenplätze, kühle Getränke und frisches Wasser sehr begehrt.

Leistungsrichterin Doris Fischler trotzte der strahlenden Sonne auf dem Hundeplatz, während sie die Leistungen von Mensch und Hund bewertete. Die Zuschauer genossen die Atmosphäre und sahen Hundesport auf hohem Niveau.

Da in der Urlaubszeit im Hundesport kaum Turniere angeboten werden, nutzten Sportler aus weitem Umkreis den Termin. Die weiteste Anfahrt mit über 150 Kilometern hatte Christiane Wax vom Verein der Hundefreunde Straubenhardt, unweit von Pforzheim.

Die größte Gruppe stellte der Hundeverein Metzingen. Die nutzte den Wettkampf für einen Vereinsausflug. Bereits am Freitag reisten „die Metzinger Hundler“ mit ihren Wohnmobilen an und campierten auf dem Gelände der Hundefreunde Spaichingen.

Kurzurlaub mit Sporteinlage

„Wir haben einmal an einem Seminar im Hundesport teilgenommen, das hier in Spaichingen angeboten wurde. Daher kennen wir den Verein“, erklärte Andreas Maier aus Metzingen. „Schon damals haben wir uns in der schönen Anlage sehr wohl gefühlt und so sind wir jetzt mit Sack und Pack, mit Kind und Hund hierher angereist“, fügte Elli Lutz lachend hinzu. Für die Metzinger Hundesportler war das Turnier ein Kurzurlaub mit Sporteinlage.

Gleichwohl gingen auch sie alle hoch motiviert an den Start. Galt es doch, noch ein gutes Ergebnis im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft, die im Oktober stattfindet, zu erzielen. Für den organisatorischen Ablauf war einmal mehr Susi Hornig als Turnierleiterin zuständig. Unterstützt von Wolfgang Hornig trug sie die erzielten Ergebnisse in die Leistungsurkunde ein, die jeder Hundesportler führt.

Nach dem Ende des Wettkampfes wurden rasch die Urkunden ausgeschrieben und die Pokale bereitgestellt. Dann konnte die Siegerehrung vonstatten gehen. Als Leistungsrichterin war mit Doris Fischler eine erfahrene Hundesportlerin in Spaichingen im Einsatz. Pino Santo, der Vorsitzende der Hundefreunde, sorgte mit einem Team an Helfern im Vereinsheim für die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken.

Weitere Freiwillige sorgten auf dem Hundeplatz für den reibungslosen Ablauf des Turniers. „Euch allen gebührt mein Dank, ihr habt wieder einmal einen super Job gemacht“, lobte Pino Santo seine Mitglieder zum Abschluss.