Benefizkonzert am Minigolfplatz fällt ins Wasser

Aufgrund der aktuellen Wetter-, Temperatur und Wasserlage haben die Band Soundstorm und der Verein Schuhmuckl beschlossen, das Openair-Konzert, das am heutigen Samstag 17. Juli, auf dem Minigolfplatz Spaichingen stattfinden sollte, abzusagen.

Für den zunächst anvisierten den Alternativtermin am 24. Juli sieht es nicht besser aus. Auch dieser muss ausfallen. „Wir werden das Konzert auf den Herbst verschieben“, lassen die Band und die Familien Schuhmacher in der Hoffnung auf ein etwas zuverlässigeres Wetter verlauten. „Wir treffen uns nach den Sommerferien und entwickeln zusammen ein Konzept, ob es dann ein Openair-Konzert oder gleich ein Konzert in einer Halle geben wird.“

„Wir bedauern diesen Schritt“, so Magnus Schuhmacher vom Verein Schuhmuckl, „– sehr gerne hätten wir mit Euch und Ihnen an diesem Wochenende gefeiert. Das werden wir aber gebührend im Herbst nachholen.“