Beim Skiclub arbeiten Jung und Alt gut zusammen

Wahlen, Dankesworte und eine Ehrung sind im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Skiclubs Egesheim in der vereinseigenen Skihütte gestanden. Bei den Wahlen wurde die gesamte Vorstandschaft bestätigt.

Neu in den Ausschuss kam David Villing. Eine Ehrung erfuhr für 25-jährige aktive Tätigkeit Siegfried Stier. Er erhielt vom Vorsitzenden Holger Sauter die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Stier trat 1993 in den Skiclub ein und übernahm 1999 das Amt als Kassierer, das er bis heute zuverlässig ausführt. Im Skiclub sei die Zusammenarbeit zwischen „Jungen und Alten“ hervorragend. Gemeinsam haben sie schon im November den Skilift aufgebaut und alles Notwendige für einen reibungslosen Skiwinter vorbereitet. Zweieinhalb Wochen gab es genügend Schnee, um den Lift optimal laufen zu lassen.

Den Liftdienst übernahmen am Nachmittag die Mitglieder Christa Bürgin, Rösle Sauter und Arnold Stier. In dieser Zeit fand auch der gut angenommene Wintersporttag für Kinder des Kindergartens und der Grundschule statt, betreut von Hans und Brigitte Dreher, Rösle Sauter und Ulrike Sieger. Kassierer Siegfried Stier gab Einblick in die finanzielle Situation des Vereins. Dank der durchgeführten Veranstaltungen sei der derzeitige Kassenstand positiv zu bewerten.

Skikurs fand großen Anklang

Marco Sieger organisierte als Sportwart einen Skikurs, an dem 33 Kinder unterrichtet wurden, unter diesen zwölf Anfänger, die während dieses zweitägigen Kurses bereits an den Lift durften. Erfreulicherweise wurde diese Ski-Dienstleistung auch von den umliegenden Gemeinden gut angenommen.

Schriftführerin Christine Keller berichtete über Wanderungen, das Waldwochenende mit dem Kindergarten, über das Elfmeterturnier und über die sportliche Nordic-Walking-Gruppe, die Sandra Sauter-Wulfert seit 2009 leitet. Bei anderen örtlichen Vereinen zeigte der Skiclub Präsenz. Zum winterlichen Sportvergnügen haben 42 Teilnehmer die große Skifahrt am schneesicheren Sonnenkopf bei traumhafter Bergkulisse angetreten.