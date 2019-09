Beim „Erzählabend“ kommen Erinnerung an einen begeisternden Lehrer hoch

Inmitten der Ausstellung „Albert Schellinger 1901- 1960“, die noch bis einschließlich 15. September im Gewerbemuseum zu sehen ist, sind über 20 Interessierte zu einem ersten „Erzählabend“ zusammengekommen.

Thomas Steidle vom gastgebenden Heimatverein freute sich sichtlich über den großen Zuspruch, der sich überwiegend aus der Generation der heute Achtzigjährigen rekrutierte. Die Moderation dieser lebhaften Fünfviertelstunden lag in den Händen der Museumsleiterin Angelika Feldes, die sich mit dem Pädagogen und Künstler Albert Schellinger schon längere Zeit intensiv befasst hat – und an diesem Abend trotzdem noch einiges dazulernte. Denn zwei wissen mehr als einer und zehn mehr als zwei, wie ein dänisches Sprichwort sagt.

Im Rahmen dieser „Schwarm-Intelligenz“ wurde zunächst Stammbaum-Arbeit betrieben und mittels mehrerer Wortbeiträge die Behauptung entkräftet, in Spaichingen lebten keine Schellinger-Verwandten mehr. Genauso wurde die Annahme berichtigt, er habe nur Mädchenklassen unterrichtet. Maria Gulden wusste von gemischten Schellinger-Klassen aus ihrer Volksschulzeit in Wurmlingen. Und Horst Winker hat eine reine Bubenklasse in Spaichingen in Erinnerung.

Der Lehrer Albert Schellinger ist seinen einstigen Schülern auch nach 65 Jahren noch so präsent, dass man sich – kurz vor Beginn des neuen Schuljahres stehend – noch einmal vergegenwärtigen sollte, wie lebensprägend Pädagogen sein können.

Hilde Schuhmacher las eine Passage aus dem 50er-Festbuch ihres Jahrgangs 1939 vor, die vom meditativen Start in einen Schellinger-Schultag handelt. Mit einem In-sich -Versenken mit geschlossenen Augen, einem Schweigen und einer Stille, die geradezu Gebetscharakter hatte, bis zum auflösenden „Das reicht für heute. Morgen machen wir weiter“. Der Reformpädagoge Albert Schellinger hat Gruppenarbeit praktiziert, beispielsweise beim Sezieren einer Schlüsselblume, die den einstigen kleinen Biologen auch noch im hohen Alter glasklar vor Augen steht.

Und auch den kühnen Blick in die Zukunft hat dieser Lehrer gewagt und ein „Pillen-Zeitalter“ vorausgesehen für alle möglichen Wechselfälle des Lebens bis hin zu dem, was wir heute als Astronauten-Nahrung kennen.

Das alles zu einer Zeit, wo der Lehrerberuf so schlecht bezahlt wurde, dass man damit kaum seine Familie ernähren konnte. Und somit auf Nebeneinkünfte angewiesen war. So hat dieser begabte Maler zum Beispiel Baumaterial für sein neues Häusle in der Gartenstraße ebenso mit Bildern bezahlt wie manch ein Kleidungsstück für seine elegante und stolze Ehefrau.

Albert Schellinger war mit vielen Begabungen gesegnet, doch leider nicht mit einer stabilen Gesundheit. Schmerz-verkrümmt an der Schultafel stehend, so haben ihn viele seiner einstigen Schüler in übereinstimmender Erinnerung.

Weltanschaulich war dieser bescheidene Mann ein „Freigänger“, so die Antwort auf die Frage, ob er gläubig beziehungsweise fromm gewesen sei.

Seite Witwe ist nach seinem Tod im Jahr 1960 als wiederverheiratete Frau Kugler nach Laupheim gezogen, Spaichingen allerdings zeitlebens verbunden geblieben. „Sie ist bis zum 92-sten noch jedes Jahr eigenhändig mit dem Auto zur Generalversammlung des Heimatvereins gefahren “, wie Peter Schuhmacher launig erzählte. In aller Gelassenheit auf ihr Auto vertrauend, „das diesen Weg längst alleine finde“.

Franz Schuhmacher, der sich dankbar daran erinnerte, bei einem längeren Genesungsaufenthalt in Scheidegg aufmunternde Briefe von jedem einzelnen Schellinger-Schüler erhalten zu haben, machte sich abschließend zum „Klassensprecher“, indem er für diesen bereichernden Austausch dankte und zu einem „Weiter so“ ermunterte.

Diesen Ball nahm der Heimatvereins-Vorsitzende Thomas Steidle in seinem Schlusswort nur zu gerne auf. Mit einer Fortsetzung dieser Gesprächsreihe darf also gerechnet werden.