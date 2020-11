Beim Einbau neuer Öfen spielt der Schornsteinfeger eine entscheidende Rolle

Martin Voßeler aus Talheim kümmert sich als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger um den vorbeugenden Brandschutz und ist damit auch für die Abnahme neuer Öfen zuständig. Im Kreis Tuttlingen gibt es mehrere bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger. Zu Voßelers Gebiet gehören unter anderem Teile Spaichingens. In den Fall am Spaichinger Amtsgericht ist er nicht involviert. Das Gericht hatte dort am Donnerstag einen Fall von fahrlässiger Brandstiftung verhandelt. Der Angeklagten wurde zur Last gelegt, dass sie einen neu eingebauten Ofen nicht ordnungsgemäß habe abnehmen lassen. Im Lauf der Verhandlung stellte sich heraus, dass ein Großteil der Beteiligten, nicht zu wissen schien, auf was man beim Einbau neuer Öfen achten sollte. Anke Kumbier hat deshalb bei Martin Voßeler nachgefragt.

Mal angenommen, ich möchte für meine Wohnung einen neuen Ofen. Wie gehe ich da vor?

Am besten besuchen Sie den Ofenbauer Ihres Vertrauens und füllen dann den Vordruck der Landesbauordnung „Technische Angaben über Feuerungsanlagen“ aus. Die Vorlage dazu finden Sie im Internet. Das müssen Sie auch machen, wenn Sie den Ofen privat einbauen lassen. Das ausgefüllte Blatt schicken Sie dann mindestens zehn Tage vor Baubeginn an den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger.

Woher weiß ich, wer da der richtige Ansprechpartner ist?

Eine Liste mit den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern finden Sie auf der Homepage www.schornsteinfeger.de. Da können Sie dann Ihren Wohnort und die Straße eingeben und bekommen angezeigt, wer für Sie zuständig ist.

Wenn Sie das Datenblatt erhalten haben, wie gehen Sie weiter vor?

Ich verfasse eine Stellungnahme und warte dann darauf, dass ich Bescheid bekommen, wenn der Ofen fertig eingebaut ist. Dann schaue ich mir vor Ort die Feuerstätte und den Schornstein von unten bis oben an. Wenn alles passt, stelle ich eine Bescheinigung aus. Sobald diese vorliegt, darf der Ofen in Betrieb gehen.

Wie sieht es denn aus, wenn ich in eine Wohnung einziehe, in der bereits ein Ofen ist?

Dann können Sie davon ausgehen, dass der Ofen bereits abgenommen worden ist. Sie müssen sich dann nicht erneut um eine Abnahme kümmern.